За минулу добу, 7 червня, російські війська обстріляли 17 населених пунктів Донеччини та Луганщини

Обстрілів зазнали: Авдіївка, Миколаївка, Курахове, Нью-Йорк, Очеретине, Ласточкине, Слов’янськ (Донецька обл.), Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка (Луганська обл.).

Внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 цивільні особи, 8 людей поранено. Після проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на території зруйнованого 5 червня Новокраматорського машинобудівного заводу виявлено тіла 7 загиблих. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Ворог продовжує нищити мирні міста і села українського Донбасу. За добу зруйновано і пошкоджено 73 цивільних об’єкти. Серед них: 4 багатоквартирні і 57 приватних житлових будинків, загальноосвітня школа, дитячий садок, будівлі гірничо-індустріального фахового коледжу, приміщення казначейства, гуртожиток, птахофабрика, торгівельні павільйони центрального ринку, три магазини, автомобілі, лінії електропередач, господарські споруди.

Підрозділи ДСНС, що входять до складу угруповання об’єднаних сил, здійснили 35 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Виявлено та знешкоджено 39 вибухонебезпечних предметів, ліквідовано 7 пожеж.

За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 1041 людину. Здійснено підвіз води та гуманітарних вантажів до Курахового, Сіверська, Бахмуту, Торецька, Залізного, Слов’янська, Костянтинівки, Селидового, Лисичанська.

Сьогодні, 8 червня, о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний потяг № 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force