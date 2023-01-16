Затримано зрадників, які «зливали» конспіративні бази Сил спеціальних операцій ЗСУ під час окупації Херсона

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще двох агентів фсб у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Одним із них виявився місцевий житель, якого військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті.

Під час захоплення обласного центру він перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

У ніч з 26 на 27 червня минулого року він «злив» двом представникам фсб з позивними «Марс» і «Зеленый» адресу конспіративної квартири українських Сил спецоперацій у Херсоні.

Також зловмисник «розкрив» ворогу місця перебування оперативної групи спецпризначенців ЗСУ на території міста. Отриману інформацію агресор використав для захоплення в полон декількох українських військовослужбовців з їхніми родинами.

Крім того, зрадник намагався схиляти місцевих жителів до негласної співпраці з фсб у тимчасово окупованих районах південного регіону.

Іншим фігурантом є контрактник однієї з бригад ЗСУ, який був знайомим вищезгаданого ворожого поплічника.

У червні минулого року український військовий потрапив у полон до рашистів.

Там він всіляко намагався довести свою лояльність російським окупантам. Для цього він передав фсб адресу проживання рідного брата командира своєї бойової групи, якого потім загарбники схопили в полон. Також надавав ворогу інформацію про місця дислокації та бойові завдання свого підрозділу.

Згодом контрактника повернули українській стороні.

Після звільнення Херсона обидва зрадники намагались «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Втім контррозвідники СБУ викрили їх злочинну діяльність і затримали у результаті спецоперації в Херсоні та Одесі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Комплексні заходи з викриття і затримання зрадників проводили співробітники СБУ Одеської області спільно з бійцями Сил спеціальних операцій ЗСУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Служба безпеки України