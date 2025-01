Збито 29 російських БПЛА, 14 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 29 січня 2025 року (із 19.30 28 січня) противник атакував 57-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим, а також балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30 підтверджено збиття 29-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine