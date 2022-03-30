«Зменшення активності» по-кремлівськи: окупанти всю ніч гатили по Чернігову, знищено багато будинків

Російські окупанти всю ніч гатили по Чернігову, зокрема завдали удари по Ніжину. Знищено дуже багато будинків.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА (ОВА) В‘ячеслав Чаус, пише УНН.

Чаус нагадав, що вчора росіяни заявили про те, що зменшують свої наступальні дії і активність на чернігівському та київських напрямках.

«Зменшення активності» на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову. Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торговельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову», — розповів Чаус.