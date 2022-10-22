Зранку над Україною вже знищено 18 російських крилатих ракет

Від ранку знищено вже 18 ворожих крилатих ракет над Україною, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“22 жовтня о 7:00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави”, – йдеться у повідомленні.

Як вказано, ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. “Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555). Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр». Усього – 16 пусків”, – зазначили у ПС ЗСУ.

“У зонах відповідальності повітряного командування “Південь”, повітряного командування “Центр”, повітряного командування “Захід” ПС ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога”, – повідомили у ПС ЗСУ.

Зокрема, як вказано, знищено: 13 КР Х-101/Х-555; 5 КР «Калібр».

Російські війська 22 жовтня вдарили ракетами по енергооб’єктах на заході України, масштаби співставні або й більші за наслідки атак минулого тижня. У Києві та 10 областях застосовані обмеження енергопостачання. // УНН