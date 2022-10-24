ЗЩа даними Генштабу російські окупанти за добу втратили за добу 470 військових, 6 танків, 9 БПЛА
Росія за останню добу втратила під час війни проти України ще 470 своїх військових, заявив вранці 24 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу російської армії складають близько 67 940 військових, кажуть в українському командуванні.
Серед інших втрат Росії у повномасштабній війні, за даними Генштабу, – такі:
- танки ‒ 2590 (шість за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 5295 (+11)
- артилерійські системи – 1673 (+6)
- РСЗВ – 375 (+1)
- засоби ППО ‒ 189
- літаки – 270
- гелікоптери – 245
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9)
- крилаті ракети ‒ 350
- кораблі /катери ‒ 16
- автомобільна техніка й автоцистерни – 4044 (+5)
- спеціальна техніка ‒ 149 (+1).