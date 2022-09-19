ЗСУ на півдні завдали ударів командним пунктам та позиціям ППО окупантів

Збройні сили України протягом бойового дня на півдні завдали 11 авіаційних ударів по ворогові та виконали 200 вогневих завдань. ЗСУ вразили командні пункти окупантів та позиції ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування “Південь”.