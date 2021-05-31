Именитого российского спортсмена поймали на торговле наркотиками

В столице РФ полицейские задержали чемпиона Европы по легкой атлетике Ильгизара Сафиуллина по подозрению в распространении наркотических веществ. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Сообщается, что дома у спортсмена нашли полкилограмма мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Сафиуллина задержали в порядке статьи 91 УПК.

Задержанному Ильгизару Сафиуллину 28 лет. Он чемпион по легкой атлетике на дистанции 3000 метров среди юниоров (2010) и чемпион Европы по кроссу среди молодежи (2014). // МК