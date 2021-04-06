«Из жалости» к другу россиянка убила его бывшую жену бейсбольной битой

Конфликт из-за детей закончился кровавой расправой

Пытаясь решить проблемы своего друга, 29-летняя жительница Подмосковья одним ударом бейсбольной биты покончила с его бывшей женой. Мужчина не догадывался о планах подруги, когда периодически ей жаловался.

Как стало известно «МК», в октябре 2019 года житель Сергиево-Посадского района Павел (все имена изменены), находясь на работе, где он трудился оператором, начал рассказывать своей коллеге и другу Марии о том, что его бывшая супруга Надежда не дает ему видеться с двумя маленькими дочерьми. Домой его не пускает, игрушки, которые он привозит, попросту выбрасывает, не разрешает общаться по телефону.

Все это так расстраивало Павла, что он постоянно заводил разговоры на эту тему. Он даже уже собирался обращаться в суд, чтобы тот дал ему законное право на общение с дочерьми.

Видя, как Павел мучается и не находит себе места, Мария решила помочь другу. Правда сообщать ему об этом она не собиралась.

20 января 2020 года в 19 часов Мария на своей машине подъехала к проходной ткацкой фабрики, где работала Надежда. Об этом она узнала из рассказов Павла. Дождавшись, когда та выйдет, Мария представилась и предложила подвезти Надежду, а по дороге поговорить о создавшейся проблеме. Надежда согласилась и они поехали. Но разговор явно не заладился. Бывшая жена явно не хотела входить в положение Павла, начала кричать, что Мария влезает в чужие дела. А когда она узнала, что бывший супруг хочет обратиться в суд, то совсем разозлилась и сказала Марии, что сейчас она вызовет полицейских и их с Павлом посадят за угрозы, а поэтому детей он больше вообще не увидит. Возник серьезный конфликт, в ходе которого Мария выбросила сотовый телефон Надежды в окно автомобиля. Дело стало доходить до толкотни и оскорблений и Мария свернула в тихое безлюдное место, где и остановилась. Выйдя из машины женщины продолжили конфликтовать и угрожать друг другу. В какой-то момент нервы Марии не выдержали, она достала из авто бейсбольную биту, подбежала к Надежде и со всей силы ударила ее по голове. Женщина упала замертво. Поняв, что она только что совершила, Мария отволокла безжизненное тело на территорию кладбища, которое оказалось рядом, и уехала.

Через два часа она уже пила кофе с Павлом, который сообщил ей, что Надежда не пришла в детский сад за детьми. Надежду объявили в розыск, как без вести пропавшую. Только через 6 дней поисковая группа смогла обнаружить тело погибшей.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», а полицейские начали розыск преступника. Найти убийцу особого труда не составило. Очень помогли камеры видео-наблюдения у ткацкой фабрики, где было хорошо видно в какую машину в последний раз садилась Надежда. Так и вышли на Марию, которая во всем созналась и рассказала детали преступления.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная, собранные следователем следственного отдела по г. Сергиев-Посад ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летней местной жительнице. Она признана виновной в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

Весь объем собранных следствием доказательств и заключения экспертиз легли в основу обвинительного приговора. Приговором Сергиево-Посадского городского суда женщине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.