Контролювати владу в Росії «допоможе»… засуджений за контрабанду наркотиків
Президент росії путін призначив членом Громадської палати рф засудженого за контрабанду наркотиків льотчика Костянтина Ярошенка, якого росія обміняла на громадянина США Тревора Ріда.
Указ диктатора-вбивці про призначення Костянтина Ярошенка членом Громадської палати російської федерації набув чинності 28 жовтня, повідомляє Інтерфакс.
Костянтин Ярошенко з Ростова-на-Дону — російський льотчик, який був затриманий в Ліберії в 2010 році за підозрою в підготовці перевезення великої партії кокаїну. Пілота було депортовано до США, де у вересні 2011 року він був засуджений до 20 років ув’язнення. Ярошенко відкинув висунуті проти нього звинувачення. Навесні 2019 року москва звернулася до відповідних органів США з проханням про передачу ув’язненого Ярошенка для відбування покарання в росії. Міністерство юстиції США відхилило запити росії щодо затриманого.
У квітні 2022 року Вашингтон і москва здійснили обмін. Ярошенко повернувся до росії після обміну на Тревора Ріда, колишнього американського військовослужбовця, який відбував дев’ятирічний термін ув’язнення в росії за те, що у 2020 році поставив під загрозу життя двох співробітників поліції в москві. Рід не визнав себе винним і вважає вирок у своїй справі політичним.
Громадська палата російської федерації є консультативно-дорадчим органом, який у своєму нинішньому вигляді діє з 2006 року. Президент росії призначає 40 членів палати — осіб, які мають особливі заслуги перед державою і суспільством. Громадська палата у складі 168 членів покликана узгоджувати інтереси громадян, їх об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування з метою вирішення найважливіших економічних і соціальних проблем, забезпечення національної безпеки, захисту прав і свобод громадян, конституційного ладу та демократичних засад розвитку громадянського суспільства в росії. // Вікторія МИКИТЮК, «ФАКТИ»Tweet