На пожарище в Новой Москве обнаружили тела убитых матери и дочери

Стали известны некоторые подробности зверского убийства двух женщин в Новой Москве. Ранее столичный главк СКР сообщил, что в сгоревшей квартире в поселении Кокошкино обнаружены тела женщин с многочисленными колото-резаными ранами. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сейчас, как сообщает телеканал РЕН-ТВ, личности убитых установлены. Это 23-летняя Елизавета и ее мать.

По предварительным данным, убийца был знаком с жертвами. Сначала у него произошел конфликт с девушкой. При этом молодую хозяйку бросилась защищать такса. Тогда злоумышленник ударил собаку ножницами. Елизавета бросилась защищать питомца и также получила от преступника удары острым предметом.

Когда мужчина расправился с девушкой, он убил ее мать, которая стала свидетелем произошедшего. После этого с целью сокрытия улиц преступник поджег квартиру и скрылся с места преступления.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождения подозреваемого и предпринимают усилия по его задержанию. // МК