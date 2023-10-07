Президентка Словаччини, на парламентських виборах якої переміг рашист, передумала і підтримала ідею забезпечувати Україну зброєю

Зузана Чапутова вважає, що безпека Словаччини залежить від української армії.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова підтримує ідею надавати Україні військову допомогу.

“Я поважаю результати парламентських виборів і негативну позицію партії, яка веде коаліційні переговори. Але будь-яка словацька адміністрація повинна розуміти, що військова допомога так само стосується безпеки України, як і безпеки Словаччини”, – написала Чапутова у X.

Додамо, що Братислава схвалювала раніше передачу Києву систем ППО.

Словаччина може перестати надавати зброю Україні

Нагадаємо, що напередодні преса інформувала про те, що Зузана Чапутова проти того, щоб її країна надсилала Україні додаткову військову допомогу, оскільки партії, які виграли парламентські вибори, відмовляються від такої перспективи.

Згодом її радниця Яна Кобзова пояснила, що Чапутова вважає, що якщо нова допомога українцям буде схвалена нинішнім урядом, який йде у відставку, то виникне “ризикований прецедент для зміни влади після будь-яких майбутніх виборів”.

1 жовтня у Словаччині на парламентських виборах перемогла партія Smer-SD, лідер якої Роберто Фіцо обіцяв, що Братислава не надаватиме військову допомогу Києву. // УНІАН