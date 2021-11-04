Путинский «правоохранитель» избил женщину и ударил «ксивой» по лицу со словами «Я здесь власть»

Полицейский пришел в квартиру москвички, где прописан военнообязанный. Когда женщина попросила показать удостоверение, силовик ударил ее по щеке документом со словами «Я здесь власть».

Об этом сообщает «Комитет против пыток», представляющий интересы пострадавшей.

30 октября лейтенант полиции отдела МВД по Алексеевскому району Александр Бурденюк пришел в квартиру Дианы Мальцевой, живущей с двумя детьми. В квартире также прописан военнообязанный брат ее мужа, который не проживает там с 2015 года.

Как рассказала Мальцева, она сообщила полицейскому, что дома нет брата мужа, однако силовик усомнился в достоверности информации и решил провести обыск. Тогда женщина попросила его показать удостоверение, а Бурденок схватил ее за руки, вывернул кисти, и ударил Мальцеву в живот ее же локтями. Пострадавшая снова попросила показать документ, после этого полицейский достал удостоверение и ударил им женщину по щеке.

Мальцева сказала пришедшему, что вызовет полицию, и Бурденок начал говорить: «Я здесь власть», «Вы что, здесь все попутали?», «Я вас всех здесь положу».

В итоге полицейский прошел в квартиру, осмотрел одну из комнат и изъял паспорт 18-летнего сына Мальцевой. Бурденок отдал паспорт и ушел после того, как пришел муж пострадавшей.

Врачи зафиксировали у женщины ушиб мягких тканей щечной области, ушиб левого лучезапястного сустава и ссадины правой кисти, уточнили в «Комитете против пыток». // Медиазона