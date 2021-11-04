Путинский «правоохранитель» избил женщину и ударил «ксивой» по лицу со словами «Я здесь власть»

Полицейский пришел в квартиру москвички, где прописан военнообязанный. Когда женщина попросила показать удостоверение, силовик ударил ее по щеке документом со словами «Я здесь власть».

Об этом сообщает «Комитет против пыток», представляющий интересы пострадавшей.

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30 октября лейтенант полиции отдела МВД по Алексеевскому району Александр Бурденюк пришел в квартиру Дианы Мальцевой, живущей с двумя детьми. В квартире также прописан военнообязанный брат ее мужа, который не проживает там с 2015 года.

Как рассказала Мальцева, она сообщила полицейскому, что дома нет брата мужа, однако силовик усомнился в достоверности информации и решил провести обыск. Тогда женщина попросила его показать удостоверение, а Бурденок схватил ее за руки, вывернул кисти, и ударил Мальцеву в живот ее же локтями. Пострадавшая снова попросила показать документ, после этого полицейский достал удостоверение и ударил им женщину по щеке.

Мальцева сказала пришедшему, что вызовет полицию, и Бурденок начал говорить: «Я здесь власть», «Вы что, здесь все попутали?», «Я вас всех здесь положу».

В итоге полицейский прошел в квартиру, осмотрел одну из комнат и изъял паспорт 18-летнего сына Мальцевой. Бурденок отдал паспорт и ушел после того, как пришел муж пострадавшей.

Врачи зафиксировали у женщины ушиб мягких тканей щечной области, ушиб левого лучезапястного сустава и ссадины правой кисти, уточнили в «Комитете против пыток». // Медиазона

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