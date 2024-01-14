Росія стала найманцем комуністичного Китаю – Тайвань відповів на заяву МЗС рашистів

У Москві заявили, що «Тайвань є невід’ємною частиною території Китаю»

У МЗС Тайваню заявили, що Росія стала найманцем КНР. Таким чином, влада острова відповіла на коментар МЗС Росії щодо виборів президента, в якому заявлялось, що «Тайвань є невід’ємною частиною території Китаю», а відносини між Пекіном і Тайбеєм є «суто внутрішньою справою Китаю».

«Росія добровільно стала найманцем китайського комуністичного режиму і свідомо наслідувала хибність Китаю щодо «принципу одного Китаю» після виборів у нашій країні, що не тільки не сприяє стабільності ситуації в Тайванській протоці, але ще раз підтверджує що поєднання авторитаризму Китаю та Росії завдає шкоди міжнародному миру, стабільності та шкодить міжнародному порядку», – йдеться у заяві МЗС Тайваню.

13 січня на острові відбулися вибори президента, на яких переміг кандидат від керівної Демократичної прогресивної партії Тайваню Вільям Лай. Міністерство закордонних справ Китаю і посольства Пекіна по всьому світу застерегли країни від підтримки Демократичної прогресивної партії Тайваню та засудили іноземні уряди, які привітали Лая з перемогою.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не підтримують незалежність Тайваню, але Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав новообраного прозахідного президента. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон привітав з перемогою і заявив про підготовку візиту делегації конгресменів на Тайвань.

Нагадаємо, що аналітики переймаються через можливу війну між Китаєм та США у разі, якщо Пекін намагатиметься приєднати острів військовим шляхом. За оцінками Bloomberg, потенційна війна навколо Тайваню може коштувати стільки крові та грошей, що навіть ті, хто незадоволений статус-кво, мають підстави не ризикувати. Ціна питання становить близько десяти трильйонів доларів, що дорівнює приблизно 10% світового ВВП – це затьмарює удар від війни РФ проти України, пандемії коронавірусу та глобальної фінансової кризи. // Дзеркало тижня