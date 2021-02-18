Российский студент зверски зарезал удачливого соперника-одногруппника

«Сложный, депрессивный, постоянно говорил о женском предательстве и обмане»

Магистрант факультета психологии и педагогики Новосибирского технического университета 22-летний Денис Миллер проявил неслыханную психическую неадекватность: насмерть искромсал ножом своего удачливого соперника, одногруппника Дениса Губарева, к которому ушла его девушка. Все произошло среди бела дня возле университета на глазах у той самой девушки и прохожих.

Оба парня учились на первом курсе магистратуры факультета психологии и педагогики НГТУ (НЭТИ). И, как говорят, даже дружили. Но днем 16 февраля приятели начали ссориться, и их попросили выйти на улицу. В какой-то момент Миллер достал из рюкзака нож и стал наносить своему тезке удары. По словам очевидцев, у парня «был порез на спине куртки от ножа, удар пришелся под левую лопатку»; возле него на земле сидела девушка, руки у нее были в крови, она гладила его и рыдала. Когда приехала скорая, молодой человек уже не подавал признаков жизни. Дениса Миллера скрутили свидетели происшествия и сдали подоспевшей полиции.

18-летняя девушка учится в том же университете, но на другом факультете. Раньше она встречалась с Миллером, но потом они расстались, и в декабре она стала встречаться с Денисом Губаревым. С тех пор между приятелями началась напряженка в отношениях.

Свое преступление психолог, по версии следствия, хладнокровно планировал. Взял с собой нож в университет, спрятав его в рюкзаке, и подготовил послание, которое появилось на его странице уже после случившегося с помощью сервиса отложенных публикаций. Запись с обильным использованием ненормативной лексики проясняет, что творилось в голове у будущего убийцы: «Если пост оказался у меня на стене, значит, я-таки зарезал своего одногруппника-крысу, и на данный момент либо (нецензурно — «смылся»), либо был принят сотрудниками органов». Далее начинается маловразумительный поток сознания.

«Я убил этого дурачка не из-за того, что он «бабу увел», это второстепенное. Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция «Я был таким как ты, и за это ненавижу себя, у меня есть честь», – он и понятия не имел не только, кто такой я, но и о сущности такого явления как «честь»… В своем послании он с ненавистью и в грубой матерной форме отзывается и о бывшей девушке.

Анастасия, студентка 4-ого курса НГТУ, рассказала «МК» о Миллере.

– Денис – сложный и тяжелый человек, но никто из нас и подумать не мог, что такое может произойти. Они оба были довольно скрытные, держались обособленно, редко когда были «в группе», но можно сказать, что они дружили. Денис Миллер довольно жесткий человек, часто в разговоре с ним было сложно понять, где грани между шутками и правдой. Он не очень лестно всегда отзывался про женский пол, говорил, что «всюду предательство и обман».

Денис Миллер. Фото: Соцсети.

Бывший одноклассник Миллера рассказал о его школьных годах: «В школе он был замкнутым, депрессивным – это определение ему больше всего подходит, даже с суицидальными настроениями. В школе он в какой-то момент закрылся практически ото всех. Но я никогда бы не думал, что он способен на такое». Другой его приятель сообщил, что Миллер «был тихим парнем, интровертом, жил в своем мире».

Еще один студент НГТУ отзывается о Денисе Миллере позитивно: «Он вел у нашей группы во втором семестре первого курса психологию. Я лично общался с ним, но не как друг, а как хороший знакомый. Общаться с ним в личной переписке было интересно и приятно, он держался не как преподаватель, а как ровесник. И даже делился со мной проблемами из личной жизни, например, говорил, что расстался с девушкой, которую сильно любил».

Некоторые студенты говорят, что на парах Миллер заменял их пожилого преподавателя. Однако в самом университете этот факт сразу же отмели. Начальник управления информационной политики НГТУ, доцент кафедры «Социологии и массовых коммуникаций» Зоя Сергеева прокомментировала «МК»:

– Статус лица, совершившего преступление, – магистрант 1 курса, трудового договора с ним университет никогда не заключал. Преподавателем университета он не являлся. Как магистрант он мог появляться на практике на какой-то паре. Именно с этим связаны рассказы некоторых студентов. Первый вариант — они могли его видеть, когда он делал доклады в рамках научных конференций, и второй вариант, если студенты проходят практику в университете, а не на предприятии, тогда он тоже мог появляться на парах…

Про его жертву Дениса Губарева известно, что, по словам его мамы он «любил эту девушку, они все время друг с другом проводили». Юноша увлекался театром, ему нравилось учиться на психолога, он был погружен в учебу. Сын рассказывал матери, что Миллер ему угрожает, но все время успокаивал ее: «Это просто слова, я знаю таких людей, они трусы».