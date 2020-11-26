Россиянин застрелил бывшую жену, а затем покончил с собой

В Калининграде на улице Чернышевского в результате стрельбы погибли муж и жена.

Как сообщает «Новый Калининград», муж мог убить жену, а затем совершить суицид.

37-летний мужчина застрелил свою 35-летнюю бывшую жену. Оружие, из которого могли быть произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия.

Следователи производят детальный осмотр места происшествия. Также выясняются обстоятельства произошедшего.

По данным Life Shot, семья недавно приехала из Кемерово. Всего было произведено около 8 выстрелов. // МК