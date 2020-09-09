СМИ: при столкновении катера и баржи в Сургуте погибли 4 человека, в том числе «вор в законе»
Телеканал РЕН сообщает, что одним из погибших при столкновении катера и баржи в Сургуте оказался Владимир Зятьков, известный в криминальных кругах как «Зятек»
.По информации канала, неоднократно судимый 65-летний Зятьков являлся владельцем маломерного судна, врезавшегося в пришвартованный сухогруз. Предположительно, он катался на катере вместе с членами семьи и друзьями.
Еще три человека с катера погибли, четверо, включая малолетнего ребенка, госпитализированы. На месте работают экстренные службы.
Life указывает, что свой первый срок Зятьков получил в 19 лет за разбойное нападение. Короновали его в 1992 году, после очередного освобождения из тюрьмы. // МКTweet