СМИ: при столкновении катера и баржи в Сургуте погибли 4 человека, в том числе «вор в законе»

Телеканал РЕН сообщает, что одним из погибших при столкновении катера и баржи в Сургуте оказался Владимир Зятьков, известный в криминальных кругах как «Зятек»

.По информации канала, неоднократно судимый 65-летний Зятьков являлся владельцем маломерного судна, врезавшегося в пришвартованный сухогруз. Предположительно, он катался на катере вместе с членами семьи и друзьями.

Еще три человека с катера погибли, четверо, включая малолетнего ребенка, госпитализированы. На месте работают экстренные службы.

Life указывает, что свой первый срок Зятьков получил в 19 лет за разбойное нападение. Короновали его в 1992 году, после очередного освобождения из тюрьмы. // МК