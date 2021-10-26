В результате стрельбы в американском торговом центре два человека погибли, еще пятеро – ранены
В понедельник, 25 октября, в штате Айдахо, США, произошла стрельба в торговом центре.
Об этом сообщает NPR.
Мужчина убил двух человек, а во время его задержания ранения получили еще пятеро, среди которых полицейский и сам подозреваемый.
Инцидент произошел в Бойсе около 13:50 по местному времени. По словам начальника полиции города Райана Ли, изначально им поступила информация об одном убитом в ТЦ.
«Вскоре после этого произошла перестрелка, в результате которой умер еще один человек, был ранен офицер и подозреваемый, который уже взят под стражу», – сказал он.
На данном этапе полиция не может назвать мотивы мужчины, сейчас идет расследование.
Мэр Бойсе Лорен Маклин попросила представителей общественности и СМИ оставить семьи жертв в покое, так как они получили психологические травмы в результате инцидента. // УНИАН