В России «элита» сможет развлекаться отстрелом краснокнижных животных «в интересах науки»

В России с 1 августа вступил в силу закон, разрешающий добычу животных из «Красной книги» в «исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды.

Добыча таких животных теперь разрешена для мониторинга за ними, регулирования их численности и охраны здоровья населения, а также для устранения угрозы для жизни и предохранения от массовых заболеваний.

Петицию против законопроекта подписали более 170 тысяч человек. «Теперь под видом научных исследований можно будет проводить охоту на снежных барсов, белых медведей, леопардов, тигров и других. Яркие прецеденты подобных попыток отстрелять краснокнижников уже были», — говорится в петиции. Автор приводит в пример случай, когда охотничий клуб бывшего спецназовца ФСБ попросил у в разрешение на отстрел пятерых краснокнижных баранов «в интересах науки». // Медиазона