Верховний суд Ізраїлю зобов’язав країну скасувати обмеження на в’їзд українців

У березні поточного року Ізраїль призупинив безвізовий режим для громадян України.

Президент України Володимир Зеленський сповістив, що Верховний суд Ізраїлю зобов’язав уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в’їзд українських громадян.

Як глава держави зазначив у Twitter, він вітає це рішення.

«Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов’язує уряд Ізраїлю скасувати будь-які додаткові обмеження на в’їзд громадян України», — заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що верховенство права та повага до прав людини – «це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію».

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Ізраїль призупинив безвізовий режим для громадян України і встановив квоту для 5 тисяч українців, які зможуть в’їхати в країну. Також було запроваджено систему електронних дозволів на в’їзд.

85 відомих євреїв — представників наукової, культурної, політичної та ділової еліти України — підписували звернення до Кнесету Ізраїлю із закликом скасувати додаткові процедури, які ускладнюють в’їзд до країни українців, у тому числі тих, хто змушений шукати притулку через бойові дії. // УНІАН