Темный секрет всех диктаторов: они учатся друг у друга чтобы оставаться у власти вечно

На фото: Владимир Путин и президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси (2014 г.). В ближайшее время РФ и Египет готовятся подписать соглашение об использовании военных баз в Египте российской авиацией

Закон нанес серьезный удар по молодому российскому гражданскому обществу, которое сформировалось в 1990-е годы после распада Советского Союза. В любом здоровом демократическом обществе организации гражданского сектора играют ключевую общественную роль, обеспечивая независимый и автономный канал для выражения людьми их нужд, пожеланий и стремлений. Одной из первых от нового закона пострадала организация “Мемориал”, основанная в годы реформ Михаила Горбачева для защиты исторических свидетельств советских репрессий и защиты прав человека в наши дни. Путин был полон решимости подорвать деятельность этой и подобных организации.

Вскоре аналогичные законы стали приниматься по всему миру. В последующие годы как минимум 60 стран приняли или разработали законы, направленные на ограничение деятельности НПО. Еще 96 стран применили прочие меры, направленные на ограничение деятельности таких организаций: ввели обременительные требования к их регистрации, установили навязчивый мониторинг, преследовали и закрывали их. Волна подобных репрессивных мер дает наглядное представление о грандиозной борьбе между демократией и авторитаризмом. В последнее десятилетие авторитарные режимы наладили тесные связи, в рамках которых обмениваются опытом, копируют друг у друга новые методы и тактику. Они находят все новые способы подавлять свободу слова и независимую журналистику, искоренять деятельность независимых НПО, пресекать инакомыслие и критику.

В предыдущих статьях этой серии мы рассмотрели, как авторитарные режимы несправедливо лишают свободы молодых людей, свободно выражающих свои мнения в социальных сетях. Мы также рассказали о том, как Россия распространяет дезинформацию о биологическом оружии. В этой статье журналисты The Washington Post анализируютм, как автократии укрепляют свою власть, через обмен опытом.

Больше всего диктаторы хотят продолжать оставаться у власти. И им это удается.

Поток ограничительных мер

Российский закон, присваивающий организациям статус “иностранного агента”, стал клеймом для сотрудников НПО, а затем и независимых журналистов и блогеров – всех, кто получал финансирование из-за рубежа, пусть даже за одну-единственную внештатную статью. Все до единого были обязаны размещать на своих материалах предупреждение о том, что публикации исходят от “иностранного агента”. Этот термин в России традиционно ассоциируется со шпионажем. Когда многие организации отказались это делать, в закон были внесены поправки, согласно которым Минюст мог вносить НПО в реестр без их согласия. В 2015 году в России был принят еще один закон, согласно которому любая организация может быть признана “нежелательной” и фактически запрещена, если правительство сочтет ее угрозой национальной безопасности. Одной из таких “нежелательных” организаций стал созданный финансистом Джорджем Соросом фонд “Открытое общество”, который, помимо прочего, был основным источником субсидирования российских ученых в постсоветские годы.

Азербайджан стал первой из бывших советских республик, последовавших российскому примеру, приняв аналогичное законодательство в 2012 году. Затем в 2014 году в Таджикистане и в 2015 году в Казахстане были приняты аналогичные законы, напрямую ограничивающие иностранное финансирование НПО или резко ужесточающие бюрократическое давление на них. Эти законы были во многом заимствованы у России. Принятие целой серии таких законов было задокументировано Международным Центром Некоммерческого Права (ICNL).

В Египте НПО тоже попали под прицел. В 2013 году суды осудили 43 сотрудника НПО, включая американцев, египтян и европейцев, за ведение деятельности без необходимого разрешения от правительства; причем многих осудили заочно. Одно нашумевшее уголовное преследование – “Дело 173” – затянулось на годы. Несмотря на то, что в ходе повторного судебного разбирательства 43 человека были оправданы, преследования НПО продолжаются. При президенте Абдель Фатахе Ac-Сиси египетские власти заморозили активы правозащитных организации, запретили сотрудникам выезжать за границу и регулярно вызывали на допросы по подозрению в “иностранном финансировании”. Среди них был Хоссам Бахгат, основатель и директор Египетской Инициативы за Права Личности, одной из самых известных правозащитных организаций Египта. В 2019 году Египет заменил драконовский закон об НПО, принятый в 2017 году, новым, но сохранил многие суровые ограничения. Новый закон ограничил деятельность НПО в расплывчатых формулировках, таких как любая “политическая” или подрывающая “национальную безопасность” деятельность.