Темный секрет всех диктаторов: они учатся друг у друга чтобы оставаться у власти вечно

Дискуссия состоялась как раз в тот момент, когда Россия рассматривала возможность установления более жесткого контроля над интернетом. В 2018 году правительство попыталось заблокировать популярную платформу обмена сообщениями Telegram, но не смогло этого сделать. В мае 2019 года Путин подписал новый закон, требующий от российских компаний установки более жестких мер контроля и предусматривающий создание полностью изолированного российского интернета. Сторонние исследователи пришли к выводу, что новые меры контроля позволили Кремлю осуществлять “полномасштабный информационный контроль” над интернет-трафиком.

В июле 2019 г. российская и китайская стороны снова встретились в Москве, говорится в сообщении Радио Свобода. Жаров попросил у китайцев совета, как поступать с платформами, успешно обходящими российскую блокировку. В качестве примера была приведена неудача с установлением контроля над Telegram. Россияне также поинтересовались у китайцев, как они используют искусственный интеллект для выявления и блокировки “запрещенного контента”. В этом году Радио Свобода обнаружило, что Роскомнадзор использует сложную комбинацию технологии для отслеживания россиян в интернете и обнаружения сообщений, содержащих негативную оценку Путина или призывающих к протестам.

Диктаторы цепляются за власть

Разумеется, США и другие демократические страны также сотрудничают и ежегодно тратят миллиарды долларов на продвижение ценностей открытого общества и верховенства права по всему миру. Как и диктаторы, демократические страны обмениваются друг с другом опытом и методами. Но есть одно важное отличие: распространение демократии ориентировано на свободу личности и свободу слова и опирается на них, в то время как автократы стремятся лишь к удержанию собственной власти, подавляя общество и его интересы.

Последний отчет посвященный свободе в мире от организации Freedom House показывает снижение уровня гражданских свобод по всему миру уже 17-й год подряд. Оказывается, что многие автократы остаются непоколебимыми. За 11 лет, прошедших с момента подписания Путиным закона об “иностранных агентах”, большая часть диктаторов мира удержались у власти. Мало кто из них был свергнут в результате народных протестов. Наряду со старыми средствами подавления оппозиции они используют новые. В Китае технологические компании изобрели систему электронного наблюдения, которая может автоматически распознавать транспаранты и лица демонстрантов и оповещать об этом полицию.

В России нет никаких сдержек и противовесов в отношении единоличной власти президента Путина. В 2022 году законы об “иностранных агентах” и “нежелательных” организациях были вновь пересмотрены и в результате стали значительно более суровыми. Если прежняя редакция закона выделяла в отдельную группу тех, кто получал финансирование из-за рубежа, то теперь “иностранным агентом” может стать любой человек, получающий любую поддержку из-за рубежа или находящийся “под иностранным влиянием в иных формах”. Каждую пятницу в реестр, составляемый Министерством юстиции, вносятся новые имена.

По состоянию на 16 июня в реестре числились 621 человек и организации.

“Главы авторитарных режимов стали гораздо наглее, чем раньше, – говорит Уильям Добсон, соредактор журнала Journal of Democracy и автор книги “Кривая обучения диктатора”, опубликованной в 2012 году. “Они не сидят на месте”.

В то же время автократии также сталкиваются с проблемами и неудачами. Вторжение Путина в Украину еще может привести к свержению его власти. В Китае президент Си требует повиновения, но протестующие сопротивляются, как это было прошлой зимой в связи с политикой “нулевой терпимости к ковиду”. А один из примеров успешного протеста возник недавно в Грузии. Правящая партия “Грузинская мечта” выдвинула очередной законопроект об “иностранных агентах”, согласно которому любая организация, получающая более 20% своих средств из иностранных источников, должна зарегистрироваться как “агент иностранного влияния”. Однако этот законопроект подвергся широкой критике, и после массовых акций протеста у здания парламента в марте он был снят с рассмотрения.

Все, кто верит в демократию, должны искать новые пути ее развития. Это особенно важно сейчас, когда демократия утрачивает свою привлекательность по всему миру.

Самая сильная сторона демократии – открытость. Ее нужно использовать для того, чтобы говорить правду громко и повсеместно.

Источник: Dictators’ dark secret: They’re learning from each other / The Washington Post

Перевод: Постскрипт