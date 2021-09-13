Прочь из тисков коммунистического «рая»: история угона чехословацкого пассажирского поезда в ФРГ в 1951 году

Закрытие границ между коммунистической Чехословакией и западными государствами длилось с небольшими перерывами более сорока лет. Возможность путешествовать на Запад была крайне ограничена, а для некоторых — совершенно немыслима.

Несмотря на это, тысячи людей рисковали своими жизнями в поисках свободы. Одним из самых ярких примеров тому — история угона чехословацкого пассажирского поезда в ФРГ 11 сентября 1951 года, со дня которой в субботу исполнилось 70 лет.

Павел Тигрид | Фото: Post Bellum

«Люди перешли границу, переодевшись монахами или секретарями Компартии, рыли туннели под концлагерями…»

10 марта 1952 года в эфире радиостанции «Свободная Европа» прозвучал комментарий Павла Тигрида, известного чешского писателя и публициста, ставшего после «бархатной» революции 1989 года министром культуры Чехии.

«Прошлым летом, когда ныне уже прославленный поезд свободы пересек железный занавес, мы говорили о том, чего только люди не изобретают ради того, чтобы быстро и безопасно выбраться из коммунистического рая. Они пришли сюда, в мир свободы, пешком, на велосипедах, мотоциклах, тракторах, на грузовиках, в бронированных автомобилях и даже на пожарной машине, некоторые прибыли на самолетах коммунистических авиалиний, а другие — в крошечных одномоторных летающих игрушках, некоторые переплыли широкие реки, перешли границу, переодевшись монахами или секретарями Компартии, рыли туннели под концентрационными лагерями, переплыли на каноэ, байдарках, грузовых судах и пароходах, они путешествовали на не приспособленных для проезда пассажиров местах экспрессов дальнего следования, приехали поездом».

Фото: Česká televize

Упоминание Тигрида о прославленном поезде касалось пассажирского состава № 3717, украшенного красной звездой и следовавшего с чехословацкими пассажирами из Хеба в Аш, расположенный на чешско-баварской границе. Главными действующими лицами угона пасажирского состава стали машинист Ярослав Конвалинка и дежурный по станции Карел Трукса из города Хеб, активные участники движения Третьего сопротивления, а также зубной врач Ярослав Швец из города Аш. Утром того дня Трукса ездил в Аш с целью узнать точное время перевода стрелок для пропуска составов через границу, что было необходимо для успешного проведения тайной операции. Конвалинке удалось во Франтишковых Лазне отключить тормозную систему.

На последней станции Газлов, где поезд по расписанию на чехословацкой территории остановился, к товарищам присоединился и Ярослав Швец. Позже Швецу, вооруженному пистолетом, поручили сторожить стоп-кран, и во время угона врач сообщил пассажирам: «Мы сейчас пересекаем чехословацкую границу, но не бойтесь. Кто захочет, сможет вернуться домой».

Большая часть пассажиров не знала истинной цели путешествия

Фото: repro z knihy Ivo Pejčoch: Hrdinové železné opony (Cheb 2008)

Поезд № 3717, достигнув максимальной скорости около 70 км/ч, чтобы исключить возможность остановки, прорвал заграждение на границе Чехословакии и ФРГ и остановился на немецкой стороне. Большая часть пассажиров не знала истинной цели путешествия, и к эмиграции не была готова. Трукса связался по телефону с американским представительством с просьбой о предоставлении политического убежища.

— В поезде было сто десять пассажиров, которые совершенно неожиданно для них отправились за границу. 77 из них вернулись в Чехословакию, остальные затем подали прошение о предоставлении убежища в Западной Германии,

— рассказал «Чешскому Радио» историк Ян Калоус.

— Что известно о вернувшихся в Чехословакию и их судьбе?

Фото: Archiv Roberta Koutného

— В числе этой группы были также сотрудники чехословацкой госбезопасности и военнослужащие, а также студенты гимназии города Хеб и пациенты курорта Франтишковы Лазне. Все они по возвращении были задержаны, и всех одного за другим допрашивали. Некоторых использовали в продолжавшейся пропагандисткой кампании.

«Служба госбезопасности стремилась склонить Швеца к сотрудничеству и доносам. Он этого не хотел, однако, по всей вероятности, его заставили подписать сотрудничество. Однажды к нему пришел его знакомый Трукса из Хеба, и сообщил, что ему необходимо бежать и он собирается угнать поезд. С этого момента они сотрудничали, и Швец был привлечен ко всей этой истории»,

— вспоминал Иржи Лишка, племянник Швеца, бежавшего вместе с супругой.

Трое учеников хебской гимназии, несмотря на то, что не планировали эмигрировать, остались на чужбине, побоявшись вернуться на родину.

Фото: repro z knihy Ivo Pejčoch: Hrdinové železné opony (Cheb 2008)

«Группа террористов, управляемая и снабжаемая деньгами и оружием американским агентом, осуществила похищение пассажиров скоростного поезда, следовавшего в направлении из Хеба в Аш. Террористы заставили персонал и пассажиров не препятствовать пересечению поездом чехословацкой границы. ( … ) По другую сторону границы поезд уже ждали агенты американского CIC, которые приветствовали террористов. ( … ) Кроме террористов, которые заранее подготовили похищение, никого из чехословацких граждан не удалось убедить остаться, и наоборот, с гордостью, присущей гражданам народно-демократического государства, они в течение первого дня отказывались принимать пищу от американцев»,

— так усердствовало в рамках развернувшейся пропагандистской кампании «Чехословацкое Радио» — сообщение сохранилось в архиве «Чешского Радио».

— Компартия Чехословакии не хотела признать, что угон поезда явился для нее полной неожиданностью. Ее руководители начали пропагандистскую кампанию, изобиловавшую такими терминами как «террористы», «американские агенты», «оружие от Си-Ай-Си», говорит Ян Калоус.

«Я не хочу, чтобы мои дети выросли, как рабы»

Ян Калоус | Фото: Noemi Fingerlandová, Český rozhlas

В то же время на западе Чехии появились листовки под названием «Правда о поезде свободы», в которых, среди прочего, говорилось:

«В Чехословакии мы все знали, что за нами постоянно шпионят. Именно этот шпионаж и постоянное отсутствие свободы являются причиной нашего побега». Это было заявление молодого механика, сделанное им в эфире радио «Свободная Европа», а его жена просовокупила: «Я не хочу, чтобы мои дети выросли, как рабы»

Но следует помнить, что пути к свободе были разными и далеко не всегда успешными. На чехословацкой границе при попытке ее перехода погибло более двухсот восьмидесяти человек, а последняя жертва — летом 1989 года», — напоминает историк Ян Калоус.

Аш и Зельб отметят 70-летний юбилей исторического события

Фото: repro z knihy Ivo Pejčoch: Hrdinové železné opony (Cheb 2008)

Угон поезда впоследствии привел к тому, что чехословацкие власти начали окружать страну непроницаемым забором. Событие в то время обсуждалось в мировых СМИ. Город Аш вместе с немецким Зельбом, на станции которого в итоге завершилось путешествие пассажирского состава № 3717, будут отмечать 70-летний юбилей этого исторического события.

— Мы хотели бы отметить годовщину 11 сентября, напомнив об этой попытке обрести свободу, непосредственно на территории главного железнодорожного вокзала Аша. Здесь должен был остановиться поезд № 3717, и именно здесь железнодорожные служащие 70 лет назад перевели стрелку и пересекли государственную границу, попав прямо в Западную Германию, — говорит Павел Клепачек, заместитель старосты Аша, население которого сегодня составляет около 13 тысяч человек.

Празднованию события будет предшествовать вернисаж, который представит материалы о 1951 годе — фотографии и газетные статьи.

Автор: Лорета Вашкова; Радио Прага