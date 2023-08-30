Украина, массово атакует военные объекты на территории Росии. Но теперь тактика ВСУ стала иной

Российские аэродромы, похоже, вновь стали одной из приоритетных целей для атак украинских военных. Только за последние дни стало известно о множестве ударов по стоянкам военной авиации России. Хотя до этого о подобных случаях почти не сообщалось примерно с конца прошлого года. Вчера был нанесен массированный удар по военному аэродрому Пскова, а также по объектам в Брянске, Туле, Орле и Севастополе

В издании “Зеркало” разбирались, что сейчас происходит и чем это может обернуться.

Вторая волна ударов по аэродромам

Российские аэродромы впервые стали подвергаться ударам украинских сил еще в прошлом году. Сначала была громкая диверсия под Феодосией (восточная часть оккупированного Крыма) в августе 2022-го, когда взрыв привел к уничтожению нескольких современных истребителей (причем до сих пор толком не известно, что именно вызвало взрывы на военном объекте).

А в начале декабря атакам подверглись аэродромы уже не в оккупированном Крыму, но в глубине российской территории. 5 декабря что-то взорвалось на аэродроме Дягилево в Рязанской области, в сотнях километров от украинской территории. В результате была уничтожена аэродромная машина (передвижной аккумулятор, питающий самолеты электричеством), погибли три человека, и получил повреждения дальний бомбардировщик Ту-22М3, который может нести огромные крылатые ракеты Х-22.

Хвостовая часть поврежденного в Дягилево самолета Ту-22М3. Под крылом видна часть ракеты Х-22. Фото: t.me/insiderUKR

В этот же день удар пришелся по аэродрому Энгельс в Саратовской области — там повреждения получили два еще более грозных стратегических бомбардировщика Ту-95.

На следующий же день, 6 декабря, дрон поджег топливохранилище на аэродроме под Курском. Таким образом, за два дня прилеты последовали по трем важным пунктам базирования Воздушно-космических сил РФ.

Тем не менее долгое время после этого систематических ударов по стоянкам самолетов ВКС России не проводилось. Вероятно, военное руководство РФ сумело оперативно «зашить» дыру в обороне аэродромов, так что старые советские беспилотники «Стриж» (которыми, вероятнее всего, ВСУ и атаковали авиабазы) не смогли более поражать цели, и дальнейшие атаки тогда потеряли смысл.

Однако за последние несколько недель ситуация изменилась. Утром 19 августа военный аэродром Сольцы аж в Новгородской области России (почти в 700 километрах от украинских границ) подвергся атаке неизвестного беспилотника. Минобороны РФ сообщало, что дрон пытались сбить из стрелкового оружия, но в итоге один самолет все же оказался поврежден. Украинский телеграм-канал Monitor сообщил, что повреждения получили два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 — а остальным (всего, по данным канала, здесь находилось до десяти бортов) пришлось срочно эвакуироваться на север, на аэродром Оленья под Мурманском.

Расстояние от аэродрома Сольцы (выделен красной иконкой) до ближайшей украинской территории — более 600 километров. Карта: Google Maps

Впоследствии в сети стало распространяться фото предположительно одного из самолетов, поврежденных в Сольцах. Судя по снимку, это действительно дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 — такой же, как тот, что повредили под Рязанью 5 декабря прошлого года. Самолет на кадре объят пламенем почти целиком — с огромной вероятностью борт попадает в категорию уже не поврежденных, а уничтоженных.

Предположительно горящий бомбардировщик Ту-22М3 после удара украинских дронов 19 августа по военному аэродрому в Сольцах Новгородской области России. Фото: телеграм-канал ASTRA

21 августа российский телеграм-канал BAZA со ссылкой на собственные источники сообщил об ударе дрона-камикадзе по территории аэродрома Шайковка в Калужской области. Ресурс заявил о повреждении одного неиспользуемого самолета неизвестной модели. Украинские источники удар подтвердили, уточнив, что на авиабазе был уничтожен еще один Ту-22М3. Более того, украинская сторона уточнила, что удары по Шайковке и Сольцам наносились дронами с территории РФ.

27 августа 2023 года издание «РБК-Украина» сообщило о массовом налете беспилотных летательных аппаратов на аэродром под Курском — тот самый, где прошлой зимой дрон-камикадзе поджег топливохранилище. С российской стороны курский губернатор рассказал лишь о попадании одного дрона в окно многоэтажки. А вот «РБК-Украина», ссылаясь на собственные источники в СБУ, заявило об ударах по пяти современным самолетам — одному МиГ-29 и четырем Су-30СМ, а еще о том, что удалось повредить радар зенитно-ракетного комплекса С-300 и два ракетно-пушечных комплекса «Панцирь». Издание сообщило, что удар был организован 13-м Главным управлением СБУ.

Видимо, информация о столь серьезных потерях российской стороны в данном случае оказалась преувеличенной: уже 28 августа главный редактор американского оборонного издания War Zone Тайлер Роговэй опубликовал свежие спутниковые снимки курской авиабазы.

Спутниковые снимки курского аэродрома. Серьезных повреждений не видно. Фото:@Aviation_Intel/X

На фотографиях можно заметить самолеты, но не видно ни повреждений, ни следов пожара. Роговэй добавил, что, несмотря на традиционно недостаточное качество коммерческих спутниковых снимков, можно констатировать, что самолеты уничтожить не удалось.

Тем не менее массовый налет дронов на военные объекты в этом регионе подтвердили и пророссийские источники. Близкий к ВКС РФ телеграм-канал Fighterbomber написал, что удар якобы был нанесен дронами австралийской компании SYPAQ, главная особенность которых — то, что они сделаны из вощеного картона и резины. Соответственно, радиолокаторы «видят» такие беспилотники очень плохо, и при массовой атаке БПЛА и ложных целей (не несущих взрывчатки и использующихся для того, чтобы отвлечь на себя зенитные средства) часть дронов вполне может преодолеть ПВО объекта.

Защищаться от таких беспилотников автор канала посоветовал «стандартно»: с помощью глушилок GPS-сигнала, частот управления дронами и частот Starlink, пулеметов с тепловизорами, прожекторов и ограждений на аэродромах.

А в ночь на 28 августа, по сообщению канала Baza, три дрона-камикадзе упали на аэродром в Брянской области. Источник сообщил, что разрушений удалось избежать, однако на территории объекта «загорелась трава», то есть беспилотникам как минимум удалось долететь до авиабазы и поджечь ее территорию.

Какие выводы можно сделать из этих атак

Судя по всему, «война дронов», тактика которой разрабатывается едва ли не с нуля на фронтах российско-украинской войны, принимает огромные масштабы. Этому, вероятно, способствует тот факт, что на второй год боевых действий военная машина Украины и ее союзников стала наконец обеспечивать ВСУ достаточным количеством разнообразных дистанционно управляемых аппаратов. И военные стали все активнее использовать их против важнейших объектов России (которые, как показывает практика, не всегда хорошо прикрыты).

Если вспомнить удары по авиабазам прошлой зимы, то бросается в глаза одна деталь — похоже, аэродромы атаковались в основном советскими беспилотниками «Стриж». Это очень мощное оружие — фактически одноразовый реактивный самолет, в который можно загрузить сотни килограммов взрывчатки. Однако неустранимый недостаток этой системы был в заведомой малочисленности таких дронов: их не производят уже много лет, а советские запасы у Украины насчитывали в лучшем случае десятки «Стрижей».

Ту-141 «Стриж» в музее ВВС, город Винница, Украина. Фото: wikipedia.org

Масштабировать подобные атаки, следовательно, если и можно, то с использованием западных крылатых ракет Storm Shadow или Scalp-EG — но такого мы не наблюдали.

Совсем иное дело — массовые атаки беспилотников небольших размеров. Потенциально число таких аппаратов бесконечно, так как производить их можно довольно быстро и дешево (в комплектации нет ничего сложного). А несколько килограммов взрывчатки, которые может нести обычный коптер или иной небольшой дрон, вполне хватит, чтобы повредить непрочную тонкостенную металлическую трубу с крыльями, наполненную дорогостоящим оборудованием (именно ее по сути представляет собой любой боевой самолет).

Достаточно вспомнить случай с бортом дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в Мачулищах, который партизанам удалось в начале марта 2023 года подорвать с помощью дрона и «отправить» на Таганрогский завод для ремонта.

Самолет А-50 в Мачулищах на с видео с дрона, который проводил разведку перед диверсией. Кадр видео BYPOL

При этом для ударов беспилотниками от последних вовсе не требуется рекордной дальности полета — как уже отмечалось, по аэродромам Сольцы и Шайковка (от которых очень далеко до Украины) БПЛА запускались, по словам украинской стороны, прямо с территории РФ. Это не должно слишком удивлять: еще в 2022 году украинские диверсанты взорвали несколько современных вертолетов Ка-52 на аэродроме Веретье в Псковской области. Тогда мы уже писали, что на объекте, по-видимому, весьма вольно относились к охране.

В Сольцах, как пишет издание «Север.Реалии», лишь после удара по самолетам усилили охранные мероприятия, и в городок стали приезжать бронемашины с пулеметами. Насколько надежна сейчас охрана объекта, неизвестно — но это далеко не единственный военный аэродром России, до которого могут добраться диверсионные группы.

Бронеавтомобиль «Выстрел» производства «КамАЗ». Такими сейчас охраняется аэродром в Сольцах. Фото: Vitaly V. Kuzmin, vitalykuzmin.net, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

По-видимому, РФ задействовала на фронте бóльшую часть своих военных и иных силовиков, так что на охрану аэродромов может попросту не хватать людей.

Помимо этого, украинцы, очевидно, освоили массовые налеты беспилотников — так, Крым недавно, по данным российской стороны, атаковали сразу 42 дрона. В случае, если на объект прилетает десяток и более БПЛА одновременно, даже «Панцири» и «Торы» не смогут легко отбить такое нападение (а радиоэлектронная борьба не может подавить сразу все сигналы на всех частотах). Периодически силы, охраняющие авиабазы, не могут справиться с летящими дронами — именно так мог быть потерян Ту-22М3. А каждый такой самолет — буквально штучное изделие ценой в десятки, а то и сотни миллионов долларов.

А что с картонными дронами?

Пока никаких подтверждений, что атака под Курском действительно проводилась такими БПЛА, нет — и изначально они вовсе не предназначены для уничтожения чего бы то ни было. Австралийские аппараты компании SYPAQ — это одноразовые дешевые транспортные дроны, действительно сделанные из пропитанного воском картона. Их изначальная задача — скрытая доставка небольших грузов группам диверсантов или передовым частям армии. Известно, что австралийский аппарат может двигаться в режиме малошумного полета с выключенным двигателем.

Сотрудники австралийской компании SYPAQ с картонным дроном в руках. Фото: corvounmanned.com.au

Однако если добавить к такому беспилотнику небольшой заряд взрывчатки, аппарат может превратиться буквально в стелс-камикадзе (что и подтверждает косвенно канал Fighterbomber, говоря, что радары с трудом их засекают). Если наносить массовые удары такими малозаметными «бомбардировщиками», российская авиация может понести серьезные потери.

Вопрос лишь в одном. Хотя австралийская компания SYPAQ уже объявила о своей поддержке Украины в этой войне и готовности поставлять ей свои транспортные беспилотники, она ничего не говорила об их использовании в качестве оружия. Вместе с тем производство вощеного картона едва ли можно отнести к какому-то невероятному хайтеку — так что если таким дронам действительно сложно противостоять, вполне реальным выглядит налаживание Украиной собственного производства чего-то подобного для продолжения ударов.

Так или иначе перед нами, видимо, классическое противостояние «брони и снаряда». По мере развития тактики дронов украинцы наращивают свой потенциал для асимметричных ударов, ослабляющих Россию в условиях войны на истощение. А россияне стараются максимально от этого защититься. Вопрос в том, сможет ли военная машина РФ прикрыть все важные объекты колоссального размера страны (или хотя бы областей, сравнительно недалеких от Украины).

Источник: zerkalo.io