Контрабандная история. Бабушки-контрабандистки, очереди и взятки: один день на границе с Венгрией

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Контрабанда всегда была одним из самых распространенных вариантов быстрого заработка для жителей приграничных регионов Украины. Говорят, бороться с контрабандой в правовом поле невозможно, единственное, что частично стабилизирует ситуацию - одинаковые цены в странах с общими границами.
Несмотря на это, украинская власть из года в год продолжает менять законодательство, надеясь побороть коррупцию на таможнях и уменьшить количество контрабандных товаров.
8 декабря Верховная Рада приняла поправки в Налоговый кодекс, которыми ввели изменения для тех, кто ввозит товары из-за границы. В частности, ввозить товары на сумму до €500 без пошлины можно будет только в случае, если человек отсутствовал в Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов. Если же норма не соблюдена, то без налогов можно ввезти только товар на сумму до €50. Эта норма вступила в силу с 1 января 2018 года.
Сегодня на КПП "Вилок", что находится на Украинско-Венгерской границе, относительно немного машин и людей. По сравнению с километровой очередью, которая стояла на пункте пропуска около недели назад, сейчас ситуация достаточно стабильная. В автомобильной очереди несколько "челноков" и "пересичникив", на въездах и выездах уже привычно стоят "пиджаки".
В пгт. Вилок каждый житель детства знает значение этих слов и хорошо понимает, как работают контрабандные схемы. Кто-то контрабандой зарабатывает на хлеб, а кто-то выстраивает целые империи и прокладывает себе путь в бизнес и политику.
- Поменяли они закон, и кому от того лучше? Никому. Тем, кто эти законы принимает. Все по-дурацки делают, чтобы люди не могли нормально заработать на хлеб. Теперь поехал человек в Ниредьхаза с семьей, купил там телевизор, стиралку и духовку на распродаже, и пусть сидит ждет три дня, пока можно будет с ними заехать в Украину. Пешеходов таможенники оформляют, а у самих даже сканеров нету, набирают в компьютер все вручную, а потом очереди. Вот я вожу товар, все документы оформляю по закону, все взвешиваю, чтобы было "согласно действующему", а деньги таможнику все равно надо давать. И если ему еще что-то не понравится, то придется дать еще сверху таксы, - жалуется местный предприниматель Йовжий.
Говорит, к 2018 году за 200 грн без проблем провозил авто, заполненное подержанной техникой из Европы. Сейчас платит 500 грн и не может быть спокойным, что проедет без происшествий. Объясняет, что ни ротации, ни камеры, ни изменения в законы не помогают. Таможенники и пограничники любые изменения в законодательство используют как возможность поднять "тариф", говорит Йовжий, а если не хочешь платить, могут и на весь день задержать авто для проверки.
- Все возят: кто-то сигареты, кто технику, а кто-то целыми фурами перегоняет товар. Тут не надо слишком сильно напрягаться, чтобы эти схемы раскрывать. Все об этом знают, но договариваются, потому что жить-то надо. Вот возили люди товар в Украину, подсаживали на границе 2-3 человека себе в машину, "пиджаков", давали им по 100 грн, чтобы на четырех разделить товар при въезде, потом на таможне давали деньги, и так все зарабатывали. Теперь заработок будет больше для больших партий товаров, для тех, которые фурами перегоняют. Значит будет зарабатывать тот, у кого больше денег и возможностей. С одной стороны, хотели как лучше, а с другой - оказали услугу тем, кто и так уже заработал миллионы на контрабанде, - объясняет Мария, которая и сама часто выполняет роль "челнока".
Перенести пешком две упаковки сигарет - это ежедневная практика для многих местных женщин и пенсионеров. Пока мужчины пересекают границу на авто и ездят в сверхдальние путешествия, женщины зарабатывают по-своему. У Марии, имеющий высшее образование, маленький ребенок, но это не мешает ее несколько раз в день пересечь границу, прихватив с собой сигареты. В этот день она как раз собиралась на привычную подработку и предложила мне присоединиться.
- У меня по-разному бывает, в среднем перехожу границу три раза в день, бывало и шесть раз переходила. Иногда очередей почти нет, а есть такие дни, что и по 2 часа можем стоять, пока пропустят. Всякое бывает. Можешь пойти со мной - сама увидишь. Я тебе дам две пачки сигарет, это в принципе законно. У мадьяр написано четко, что можно перенести две пачки только раз в сутки. У наших может где-то и написано подобное, но они не очень обращают внимание, - продолжает заманивать меня в поход Мария.
Наконец, хорошо поразмыслив, я согласна на предложение, ведь это один из немногих шансов увидеть все тонкости процесса собственными глазами. Мы подходим к живой очереди. В узком проходе уже ютятся несколько женщин и бабушек, семья с двумя детьми и мужчина. Большинство из них - это "постоянные посетители границы", объясняет Мария. Мало кто из присутствующих идет в Венгрию по собственной надобности, а тем более пешком. Через дорогу с первого "рейса" уже возвращаются самые ранние визитеры. На первый взгляд, кажется, что мелкая контрабанда - это "привилегия" пенсионеров. Бабушки с велосипедами и среднего размера наплечными сумками заполонили пространство вокруг границы. Для них возможность заработать 200-300 грн в день - это довольно неплохая прибавка к пенсии. И пограничники меньше будут обращать внимание как на бабушек, так и на наполнение их сумок.
- На одной пачке, независимо от фирмы, мы зарабатываем 25 грн чистыми. Я больше двух не ношу, потому что оно мне надо потом эти проблемы. Бывает ребенка с собой возьму прогуляться. Вообще, сюда ездят все, не только с Вилка, но и со всего района, - продолжает рассказ Мария.
Простояв около десяти минут, мы подходим к окошку пограничника. Он внимательно осматривает наши паспорта, сканирует и отпускает дальше. Мария объясняет, что сумки проверяют на венгерской стороне. За плечами - несколько метров нейтральной зоны, и вот мы уже подходим к венгерским пограничников, но перед тем, как пройти контроль, решаем воспользоваться уборной. За 20 минут ожидания и пересечения границы ноги полностью промерзли, и природа берет свое.
Венгерский пограничник снова осматривает мой паспорт, спрашивает что-то, но на все его вопросы отвечает Мария, и нас отпускают. После этого женщина-таможенник приветствуется и просит показать сумку. "Сigaretta?" (Сигареты?), - спрашивает она у меня, что я, пожимая плечами, отвечаю: "igen, (да) две пачки". Моя напарница проходит аналогичную процедуру, и вот мы уже в Тисобече. Первое, что бросается в глаза, - это огромный знак с надписью "Добро пожаловать в Венгрию", а уже потом куча людей, забегаловок и мусора. И хотя за пределами пункта пропуска можно было вести фотосъемку, Мария посоветовала этого не делать.
- Тут у этого магазина стоят все, кто принимает и приносит сигареты. Вытащишь фотоаппарат, все разбегутся, это в лучшем случае. Мы тут не станем сдавать, пойдем дальше, там у меня есть знакомый Лоци, ему и понесем, - объясняет опытная женщина.
Пройдя мимо нескольких домов, Мария останавливается, ее насторожил человек, который шел перед нами. Венгерские таможенники часто переодеваются в гражданское и проводят "облавы" на мелких контрабандистов и тех, кто принимает товар, объясняет женщина. Скорее всего, эти "облавы" носят ситуативный характер и осуществляются больше для отвода глаз. Ведь всего за 400-500м от границы "перекупщики" и "челноки" разбили импровизированный сигаретный рынок, который трудно не заметить. Тем временем мы с Марией отошли уже довольно далеко от КПП, и вот она снова остановилась.
- Где твои сигареты? - резко спрашивает она.
- В рюкзаке - не успела ответить я, как женщина уже корпалася в моей сумке.
Получив сигареты, она попросила хорошо посмотреть вокруг, так же как учитель просит учеников смотреть во все стороны, когда те переходят через дорогу. Пока я туда-сюда крутила головой, женщина бросила сигареты в специальный контейнер за забором, позвонила в звонок и стремительно рванула вперед. Оказывается, стоять перед домом не стоит, потому что это привлекает слишком много внимания, нужно отойти подальше, подождать пока кто-то выйдет, а уже потом вернуться и забрать деньги.
Мария пошла забирать наш "заработок", а я тем временем знакомилась с местностью. Женщина отдала мне 1000 форинтов (около 110 грн) и предложила прогуляться.
Поселок Тисобеч не сильно отличается от обычных городов и сел Закарпатья, разве дороги местами лучше и школа хорошая, а еще в каждом третьем доме находится импровизированный "пункт приема сигарет".
Большинство населения здесь составляют цыгане, рассказывает Мария. Государство ищет им работу, выплачивает компенсации и таким образом удается поддерживать нормальный ритм жизни. На обратном пути я решила потратить свои нечестно заработанные деньги на любимые глазированные сырки, тем более очередь на въезд в Украину была значительно больше, а значит, стоит подкрепиться.
- Ну, будьте добры, пропустите старую женщину, - восклицала пенсионерка, расталкивая людей в очереди, а Мария сверливла меня недовольным взглядом.
- Стой ближе к людям, не делай пустые места. Потому тут такие люди, как видят, что есть место, то сразу лезут через головы, - сквозь зубы сказала она.
Ситуация с возвращением в Украину была сложной из-за очереди и железных ворот, за которыми все должны ждать, пока им позволят пройти. Пограничник, пропускающий в ворота по 10 человек, часто отвлекается на разговоры с коллегами или водителями авто и не замечает, что пора пропускать других. После 30 минут топтания на месте озябшие люди начали стучать в ворота, но пограничники упорно игнорировали их.
- Сомневаюсь, что устанавливать тут ворота и закрывать их, чтобы люди стояли, как в тюрьме, это законно, - раздраженно объясняет Мария.
- Но, вот же паскуда, отвернула голову и не смотрит на нас, а мы здесь мерзнем, - грозно сказала и сама бабушка, которая прорывалась вне очереди.
- Акция, пропускаю 15 человек вместо 10, - саркастически произнесла женщина-пограничник, после чего открыла желанные двери.
Самое страшное позади, еще один пункт контроля, и я вернулась в Украину. В моем паспорте - две печати, а в кармане - остаток заработанных денег. В сумме на своем приключении я потратила около двух часов, из которых 30 минут заняла прогулка городком. В соотношении "время" и "деньги" подобная "работа" оказалась не слишком прибыльной. Но, скорее всего, это только в моем случае. Большинство "постоянных посетителей" границы хорошо знают, кого попросить и кому «занести», чтобы сократить время ожидания до минимума. У мелких контрабандистов другие методы, главное - это отточенный сценарий и стабильное количество участников.
Автор: Марiчка Бровдi: REALIST. Фото автора
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