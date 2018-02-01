Контрабандная история. Бабушки-контрабандистки, очереди и взятки: один день на границе с Венгрией

- Все возят: кто-то сигареты, кто технику, а кто-то целыми фурами перегоняет товар. Тут не надо слишком сильно напрягаться, чтобы эти схемы раскрывать. Все об этом знают, но договариваются, потому что жить-то надо. Вот возили люди товар в Украину, подсаживали на границе 2-3 человека себе в машину, "пиджаков", давали им по 100 грн, чтобы на четырех разделить товар при въезде, потом на таможне давали деньги, и так все зарабатывали. Теперь заработок будет больше для больших партий товаров, для тех, которые фурами перегоняют. Значит будет зарабатывать тот, у кого больше денег и возможностей. С одной стороны, хотели как лучше, а с другой - оказали услугу тем, кто и так уже заработал миллионы на контрабанде, - объясняет Мария, которая и сама часто выполняет роль "челнока".

Перенести пешком две упаковки сигарет - это ежедневная практика для многих местных женщин и пенсионеров. Пока мужчины пересекают границу на авто и ездят в сверхдальние путешествия, женщины зарабатывают по-своему. У Марии, имеющий высшее образование, маленький ребенок, но это не мешает ее несколько раз в день пересечь границу, прихватив с собой сигареты. В этот день она как раз собиралась на привычную подработку и предложила мне присоединиться.

- У меня по-разному бывает, в среднем перехожу границу три раза в день, бывало и шесть раз переходила. Иногда очередей почти нет, а есть такие дни, что и по 2 часа можем стоять, пока пропустят. Всякое бывает. Можешь пойти со мной - сама увидишь. Я тебе дам две пачки сигарет, это в принципе законно. У мадьяр написано четко, что можно перенести две пачки только раз в сутки. У наших может где-то и написано подобное, но они не очень обращают внимание, - продолжает заманивать меня в поход Мария.

Наконец, хорошо поразмыслив, я согласна на предложение, ведь это один из немногих шансов увидеть все тонкости процесса собственными глазами. Мы подходим к живой очереди. В узком проходе уже ютятся несколько женщин и бабушек, семья с двумя детьми и мужчина. Большинство из них - это "постоянные посетители границы", объясняет Мария. Мало кто из присутствующих идет в Венгрию по собственной надобности, а тем более пешком. Через дорогу с первого "рейса" уже возвращаются самые ранние визитеры. На первый взгляд, кажется, что мелкая контрабанда - это "привилегия" пенсионеров. Бабушки с велосипедами и среднего размера наплечными сумками заполонили пространство вокруг границы. Для них возможность заработать 200-300 грн в день - это довольно неплохая прибавка к пенсии. И пограничники меньше будут обращать внимание как на бабушек, так и на наполнение их сумок.