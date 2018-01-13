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Германия: руководство социал-демократов официально одобрило соглашение о коалиции с Меркель

13.01.2018 08:45

Следующим шагом на пути к коалиции должно стать одобрение соглашения со стороны 600 социал-демократов на партийном съезде СДПГ

Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с председателем Мартином Шульцем официально одобрило заключение соглашения о правительственной коалиции с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, передают в пятницу европейские СМИ.

Мартин Шульц, фото AFP

По данным изданий, исполнительный комитет СДПГ, состоящий из 45 членов, большинством голосов утвердил заключение коалиционного соглашения.

Следующим шагом на пути к коалиции должно стать одобрение соглашения со стороны 600 социал-демократов на партийном съезде СДПГ, который должен состояться 21 января.

Ранее сообщалось, что социал-демократам и консерваторам удалось преодолеть основные разногласия по ряду вопросов. В частности, договоренности касаются налогообложения и медицинского страхования, а также числа иммигрантов, прибывающих в Германию.
Переговоры между партиями начались накануне днем в здании Вилли-Брандт-Хаус, где находится штаб-квартира СДПГ. В ряде немецких СМИ эти переговоры назвали "последней надеждой Меркель" на формирование правящей коалиции.

Как известно, в Германии 24 сентября прошли парламентские выборы, на которых победила партия Мекрель. Блок ХДС/ХСС, по итогам обработки всех бюллетеней, набрал 33%. СДПГ – 20,5% голосов. Обе партии понесли заметные потери по сравнению с итогами выборов в 2013 году. Тогда консерваторы набрали 41,5 процента, СДПГ – 25,7 процента. На третьем месте – правая "Альтернатива для Германии" с 12,6% голосов. Она впервые попадает в Бундестаг. Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) c 10,7%, Левая партия – c 9,2% и "Союз-90/зеленые"" – c 8,9%. Остальные партии набрали менее пяти процентов, необходимых для прохождения в парламент. // Сегодня

 

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