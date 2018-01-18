В Монако по подозрению в мошенничестве задержан российский банкир

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По версии следствия, подозреваемый с соучастниками организовал схему, по которой банк заключил договор с брокерской организацией и перечислил в качестве предоплаты 500 миллионов рублей.
Правоохранительные органы Монако задержали объявленного в международный розыск российского банкира, говорится в сообщении главном управлении МВД России по Москве. Бывший глава правления и акционер одного из российских банков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. имя задержанного не называется.
По версии следствия, подозреваемый с соучастниками организовал схему, по которой банк заключил договор с брокерской организацией и перечислил в качестве предоплаты 500 миллионов рублей. Оттуда деньги перевели на счета в фиктивные организации-эмитенты.
Предполагается, что фигуранты дела причастны к нескольким аналогичным схемам. В частности, они заключили кредитные договоры с фирмами, которые не вели реальной деятельности. // theins.ru
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