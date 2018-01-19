В Запорожской области грабители до смерти запытали пенсионера, его жена – в реанимации

В одном из сел Каменско-Днепровского района Запорожской области пожилую супружескую пару грабители подвергли жестоким пыткам.

Об этом со ссылкой на данные правоохранителей передает УНН.

Как стало известно, мертвого пенсионера с многочисленными ссадинами и синяками и клейкой лентой на голове, а также его жену без сознания нашли в их собственном доме.

У 79-летнего мужчины была сломана челюсть, на руке оторван один палец.

Его жена, которую нашли без сознания, также имела многочисленные травмы, в том числе переломы.

Женщина была госпитализирована.

Добычей грабителей стали 400 долларов.

Открыто уголовное производство по статьям "умышленное убийство" и "разбой". Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.