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В Запорожской области грабители до смерти запытали пенсионера, его жена – в реанимации

19.01.2018 00:05

В одном из сел Каменско-Днепровского района Запорожской области пожилую супружескую пару грабители подвергли жестоким пыткам.

Об этом со ссылкой на данные правоохранителей передает УНН.

Картинки по запросу грабители

Как стало известно, мертвого пенсионера с многочисленными ссадинами и синяками и клейкой лентой на голове, а также его жену без сознания нашли в их собственном доме.

У 79-летнего мужчины была сломана челюсть, на руке оторван один палец.

Его жена, которую нашли без сознания, также имела многочисленные травмы, в том числе переломы.

Женщина была госпитализирована.

Добычей грабителей стали 400 долларов.

Открыто уголовное производство по статьям "умышленное убийство" и "разбой". Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. 

 

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