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Сгоревшие в казахстанском автобусе узбекские гастарбайтеры грелись паяльной лампой и дрались

19.01.2018 01:41

Очевидец назвал причины, из-за которых возник пожар в автобусе

Очевидец сообщил подробности пожара в автобусе, который произошел на западе Казахстана. По его словам, пассажиры транспортного средства грелись в автобусе с помощью паяльной лампы.

Фото: instagram.com/askar_aktileu

После этого в салоне автобуса произошла драка. Кто-то из пассажиров пнул контейнер с бензином, жидкость попала на лампу. Сразу все вспыхнуло, поэтому никто не смог выбраться.

Как известно, в Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека. Позже стало известно, что пассажиры автобуса – граждане Узбекистана, направлявшиеся на заработки в Россию. Среди выживших – двое водителей автобуса, которые являются гражданами Казахстана.

По словам родственников погибших – пассажиры отправлялись на заработки в Россию, они занимались строительными работами.

Ранее причиной возгорания называли замыкание проводки, которое вызвало панику. Также были данные, что автобус был сильно перегружен. Всего в автобусе находилось 57 человек. // Сегодня

 

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