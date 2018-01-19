Сгоревшие в казахстанском автобусе узбекские гастарбайтеры грелись паяльной лампой и дрались

Очевидец сообщил подробности пожара в автобусе, который произошел на западе Казахстана. По его словам, пассажиры транспортного средства грелись в автобусе с помощью паяльной лампы.

После этого в салоне автобуса произошла драка. Кто-то из пассажиров пнул контейнер с бензином, жидкость попала на лампу. Сразу все вспыхнуло, поэтому никто не смог выбраться.

Как известно, в Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека. Позже стало известно, что пассажиры автобуса – граждане Узбекистана, направлявшиеся на заработки в Россию. Среди выживших – двое водителей автобуса, которые являются гражданами Казахстана.

По словам родственников погибших – пассажиры отправлялись на заработки в Россию, они занимались строительными работами.

Ранее причиной возгорания называли замыкание проводки, которое вызвало панику. Также были данные, что автобус был сильно перегружен. Всего в автобусе находилось 57 человек. // Сегодня