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В РФ студенты и курсанты начали снимать ролики из солидарности с «трясогузными» авиаторами (видео)

19.01.2018 01:03

Российские студенты начали снимать видео в поддержку студентов Ульяновского института гражданской авиации, которых раскритиковали в руководстве вуза и региона за пародийный клип на песню «Satisfaction».

Видео студентов из Ульяновска вызвало резкую негативную реакцию у руководства вуза — ректор Сергей Краснов заявил, что курсанты, носящие фуражки гражданской авиации, «насмехаются над святым» и сравнил их с Pussy Riot. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов попросил не отчислять молодых людей, но пообещал поговорить с ними и их родителями «как отец» и «как кадровый офицер». 

Картинки по запросу ролик ульяновских авиаторов 

Сперва в интернете появился ролик, снятый учащимися Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области. 

Вадим Лебедев

Позже на ютьюб выложили клип с молодыми людьми в футболках МЧС. Его приписывают курсантам Академии гражданской защиты МЧС и Уральского института государственной противопожарной службы. 

Diamond Dragon

Оба видео в целом повторяют сюжет оригинального ролика — молодые люди в трусах, пританцовывая, ходят по общежитию и изображают занятие хозяйственными делами, а затем вместе танцуют. // Медуза

 

 

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