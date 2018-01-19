В РФ студенты и курсанты начали снимать ролики из солидарности с «трясогузными» авиаторами (видео)

Российские студенты начали снимать видео в поддержку студентов Ульяновского института гражданской авиации, которых раскритиковали в руководстве вуза и региона за пародийный клип на песню «Satisfaction».

Видео студентов из Ульяновска вызвало резкую негативную реакцию у руководства вуза — ректор Сергей Краснов заявил, что курсанты, носящие фуражки гражданской авиации, «насмехаются над святым» и сравнил их с Pussy Riot. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов попросил не отчислять молодых людей, но пообещал поговорить с ними и их родителями «как отец» и «как кадровый офицер».

Сперва в интернете появился ролик, снятый учащимися Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области.

Вадим Лебедев

Позже на ютьюб выложили клип с молодыми людьми в футболках МЧС. Его приписывают курсантам Академии гражданской защиты МЧС и Уральского института государственной противопожарной службы.

Diamond Dragon

Оба видео в целом повторяют сюжет оригинального ролика — молодые люди в трусах, пританцовывая, ходят по общежитию и изображают занятие хозяйственными делами, а затем вместе танцуют. // Медуза