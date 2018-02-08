Пьяный россиянин сбросил с третьего этажа пятилетнюю внучку

Следователи Набережных Челнов в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего Ивана Никитина, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего ребенка. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник выбросил из окна внучку своей сожительницы.

После задержания Никитин признал вину. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ.

По данным начатого расследования, в ночь на 6 февраля 2018 года в Набережных Челнах Никитин распивал спиртные напитки с сожительницей. "При этом у последней гостила пятилетняя внучка. В какой-то момент находившийся в состоянии алкогольного опьянения Никитин выбросил ребенка в окно третьего этажа", - говорится в пресс-релизе.

Очевидцы вызвали на место происшествия медиков. Они доставили девочку в больницу, где у нее были зафиксированы различные повреждения, в том числе перелом руки. "В настоящее время ее жизни ничего не угрожает", - подчеркнули в следственном ведомстве.

Агрессивному 34-летнему дедушке Ивану Никитину инкриминируют ч. 3 ст.30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). // NEWSru.com