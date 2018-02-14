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США готовы помочь в прекращении боевых действий на Донбассе, но РФ должна выбрать мир,– Волкер

14.02.2018 02:29

По словам Волкера, через три года после подписания минских соглашений на востоке Украины продолжается "горячая война"

Соединенные Штаты Америки готовы помочь в прекращении боевых действий на Донбассе, но Российская Федерация должна выбрать мир. Об этом на своей странице в Twitter заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

112.ua

"Вчера была годовщина подписания минских соглашений – через три года, до этого времени продолжается горячая война. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир", – написал он.

Напомним, накануне прошла третья годовщина подписания минских соглашений: 12 февраля 2015 года в Минске "нормандская четверка" (Украина, Германия, Франция и Россия) на уровне лидеров подписала соглашение - Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Договоренности, среди прочего, предусматривают прекращение огня, отвод войск и тяжелого вооружения; за этим должны следить представители ОБСЕ.

Отметим, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в "сломе минских соглашений" за одобрение законопроекта о реинтеграцию Донбасса. В ответ на это в МИД назвали "сломом" минских договоренностей невыполнение РФ своих обязательств и продолжение агрессии.

Кроме этого, в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия в течение трех лет не выполнила ни одного пункта минских договоренностей. // 112.ua

 

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