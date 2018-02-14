США готовы помочь в прекращении боевых действий на Донбассе, но РФ должна выбрать мир,– Волкер

По словам Волкера, через три года после подписания минских соглашений на востоке Украины продолжается "горячая война"

Соединенные Штаты Америки готовы помочь в прекращении боевых действий на Донбассе, но Российская Федерация должна выбрать мир. Об этом на своей странице в Twitter заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Вчера была годовщина подписания минских соглашений – через три года, до этого времени продолжается горячая война. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир", – написал он.

Напомним, накануне прошла третья годовщина подписания минских соглашений: 12 февраля 2015 года в Минске "нормандская четверка" (Украина, Германия, Франция и Россия) на уровне лидеров подписала соглашение - Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Договоренности, среди прочего, предусматривают прекращение огня, отвод войск и тяжелого вооружения; за этим должны следить представители ОБСЕ.

Отметим, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в "сломе минских соглашений" за одобрение законопроекта о реинтеграцию Донбасса. В ответ на это в МИД назвали "сломом" минских договоренностей невыполнение РФ своих обязательств и продолжение агрессии.

Кроме этого, в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия в течение трех лет не выполнила ни одного пункта минских договоренностей. // 112.ua