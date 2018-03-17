На київському залізничному вокзалі уродженець РФ вдарив чоловіка ножем в обличчя

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Зловмисник вдарив потерпілого ножем в обличчя і забрав його мобільний телефон. Тепер йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
О 2:40 до чергової частини відділу поліції на станції «Київ-Пасажирський» надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка.
Бійці полку «Київ» разом із оперативниками почали відпрацювання вокзалу та прилеглої території – і невдовзі затримали чоловіка, який причетний до правопорушення. Ним виявився уродженець РФ, 1975 р.н., який нині живе у Києві.
Зʼясувалося, що чоловік підійшов до кіоску на другому поверсі будівлі, придбав там розкладний ніж і вдарив ним продавця у щоку. При цьому зловмисник забрав мобільний телефон і втік. Потерпілого доставили в лікарню.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 12-ти років ув’язнення із конфіскацією майна.
Відділ комунікації поліції Києва
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