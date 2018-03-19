Заместитель застрелившегося Волошина: его заставляли подписать незаконные акты Николаевской ОГА

Волошин не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам причины своего поступка, но есть переписка с телефона, где он заявлял о намерении совершить самоубийство

Чиновники Николаевской ОГА заставляли и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина подписать незаконные документы по ремонту предприятия, который начался в 2017 году. Об этом сообщила заместитель Волошина Алина Коротич, передает " Громадське ".

По ее словам, Волошин не соглашался подписывать документы.

"Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией касательно подписания акта выполненных работ, в отношении терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. Поэтому это не законно и поэтому он не соглашался", – отметила она.

В то же время журналист Андрей Лохматов опубликовал одну из последних переписок Волошина, в которой он говорит о давлении со стороны главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не покидают суицидальные мысли.

"Я его не боюсь. Детей без отца не хочется оставлять, но суицидальные мысли меня не покидают", – говорится в переписке.

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, по информации его помощника, сейчас находится в отпуске. На своей странице в Facebook Савченко выразил соболезнования семье погибшего Волошина.

"Кое-кто взялся тиражировать телефонную переписку Власть, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что.Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся", – написал Савченко.

Как сообщает " Украинская правда " со ссылкой на полицию, Волошин не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам причины своего поступка.

"Записки он не оставил. Более того, когда приехали медики, он был жив, был в контактном состоянии. Он не сообщил никакую информацию, никого не обвинил, причин (своего поступка – ред.) не объяснил. Общался с медиками, мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию", - сказал собеседник издания.

Собеседник уточнил, что Волошин наложил на себя руки около 13:30, а умер около 15:00.

Сейчас полиция исследует переписку погибшего с работником аэропорта, где Волошин говорит о намерениях покончить жизнь самоубийством.

"Следствие будет изучать все версии, и будут допрошены все люди, потому что телефон также был изъят. В переписках, которые были, пока не установлено прямых угроз, которые могли бы свидетельствовать о том, что что-то угрожало погибшему. Но все это будет исследоваться, и в результате следствие установит возможные версии дополнительные", - сказала спикер областной полиции Елена Бережная.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей по делу.

Представитель полиции уточнила, что будут допрошены, как родные, так и знакомые Волошина, работники аэропорта и местной администрации и другие лица, которые общались или имели какие-либо отношения с погибшим.

Напомним, 18 марта стало известно, что в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний руководитель областного аэропорта , летчик Владислав Волошин. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), ведется следствие.

Волошин был участником боевых действий на Донбассе, его наградили орденом "За мужество" ІІІ степени. Он был пилотом штурмовика.

В России его пытались обвинили в уничтожении малайзийского "Боинга" рейса МН17. // 112.ua