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Заместитель застрелившегося Волошина: его заставляли подписать незаконные акты Николаевской ОГА

19.03.2018 14:35

 Волошин не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам причины своего поступка, но есть переписка с телефона, где он заявлял о намерении совершить самоубийство

Чиновники Николаевской ОГА заставляли и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина подписать незаконные документы по ремонту предприятия, который начался в 2017 году. Об этом сообщила заместитель Волошина Алина Коротич, передает "Громадське". 
 
Волошин
 
По ее словам, Волошин не соглашался подписывать документы.
 
"Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией касательно подписания акта выполненных работ, в отношении терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. Поэтому это не законно и поэтому он не соглашался", – отметила она.
 
В то же время журналист Андрей Лохматов опубликовал одну из последних переписок Волошина, в которой он говорит о давлении со стороны главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не покидают суицидальные мысли.
 
"Я его не боюсь. Детей без отца не хочется оставлять, но суицидальные мысли меня не покидают", – говорится в переписке.
Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, по информации его помощника, сейчас находится в отпуске. На своей странице в Facebook Савченко выразил соболезнования семье погибшего Волошина.
 
"Кое-кто взялся тиражировать телефонную переписку Власть, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что.Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся", – написал Савченко.
 
Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на полицию, Волошин не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам причины своего поступка.
 
"Записки он не оставил. Более того, когда приехали медики, он был жив, был в контактном состоянии. Он не сообщил никакую информацию, никого не обвинил, причин (своего поступка – ред.) не объяснил. Общался с медиками, мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию", - сказал собеседник издания.
 
Собеседник уточнил, что Волошин наложил на себя руки около 13:30, а умер около 15:00.
 
Сейчас полиция исследует переписку погибшего с работником аэропорта, где Волошин говорит о намерениях покончить жизнь самоубийством.
 
"Следствие будет изучать все версии, и будут допрошены все люди, потому что телефон также был изъят. В переписках, которые были, пока не установлено прямых угроз, которые могли бы свидетельствовать о том, что что-то угрожало погибшему. Но все это будет исследоваться, и в результате следствие установит возможные версии дополнительные", - сказала спикер областной полиции Елена Бережная.
 
Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей по делу.
 
Представитель полиции уточнила, что будут допрошены, как родные, так и знакомые Волошина, работники аэропорта и местной администрации и другие лица, которые общались или имели какие-либо отношения с погибшим.
 
Напомним, 18 марта стало известно, что в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний руководитель областного аэропорта, летчик Владислав Волошин. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), ведется следствие.
 
Волошин был участником боевых действий на Донбассе, его наградили орденом "За мужество" ІІІ степени. Он был пилотом штурмовика.

В России его пытались обвинили в уничтожении малайзийского "Боинга" рейса МН17. // 112.ua

 

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