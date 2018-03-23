Полицейский, подозреваемый в государственной измене, взят под стражу без права внесения залога

По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд. Харькова избрал меру пресечения капитану полиции и его знакомой, подозреваемых в соответствии с ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК Украины.

По информации начальника отдела прокуратуры области Павла Угровецького, 36-летнего полицейского и 61-летнюю женщину задержали сотрудники СБУ 21 марта текущего года.



Как сообщает Пресс-служба прокуратуры Харьковской области, капитану полиции инкриминируется связь с участниками агентурной сети РФ. Задокументированы факты передачи им служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Во время обысков по месту его проживания изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт выполнения преступных задач в интересах спецслужб РФ.

Пенсионерку подозревают в незаконном обращении с боеприпасами. У нее дома найдены предметы, похожие на оружие.



Согласно решению суда полицейскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, женщине - содержание под стражей с правом внесения залога в сумме 140 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается.



