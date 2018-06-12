Трамп и Ким Чен Ын подписали «исторически важный» документ

О чем именно говорится в документе, пока не известно

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын по результатам переговоров 12 июня в Сингапуре подписали совместный документ. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что переговорщики были в хорошем настроении и улыбались. На вопрос, что именно они подписали, Трамп пообещал в ближайшее время передать копию журналистам.

Президент США заявил: "Мы подписываем очень важный документ, достаточно всеобъемлющий документ. Мы действительно провели хорошую встречу, у нас прекрасные отношения".

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла историческая встреча лидеров США и КНДР. Около 50 минут Трамп и Ким Чен Ын разговаривали один на один (с ними остались только переводчики), после чего к ним присоединились советники и высокопоставленные участники обеих делегаций: со стороны США - госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли, а со стороны КНДР - заместитель председателя Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Чхоль, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и заместитель председателя ЦК ТПК Ли Су Ён. // 112.ua