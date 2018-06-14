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В Черкассах прокурор и адвокат попались на взятке 8000 долларов

14.06.2018 09:27

Генеральная инспекция задержала при получении взятки прокурора Черкасской местной прокуратуры и адвоката. 

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

взятка

“13 июня 2018 года должностные лица в соответствии с процессуальным руководством в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, были задержаны после получения последней части неправомерной выгоды в сумме 4500 долларов”, - говорится в сообщении.

Установлено, что указанный прокурор, используя свое служебное положение по предварительному сговору с адвокатом в период с конца 2017 года года по июнь 2018 года требовали и получили у подозреваемого в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины, и его знакомого неправомерную выгоду в сумме 8 тыс долларов США за изменение квалификации его действий по более тяжкому преступлению на менее тяжкое, заключение с ним соглашения о признании виновности и согласование меры наказания с освобождением его от отбывания наказания с испытанием.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

 

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