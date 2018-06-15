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Жительница Запорожской области за 50 тыс. грн. пыталась продать в рабство своего ребенка-инвалида

15.06.2018 11:05

Женщина была задержана правоохранителями

В Запорожской области женщина за 50 тыс. гривен пыталась продать в рабство своего единственного ребенка-инвалида. Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Полиция Запорожской области

"Мать, вчера в Запорожской области - продает 15 летнего (!) мальчика-инвалида за 50 000 гривен в трудовое рабство. Чтобы, цитирую: "купить на вырученные деньги землю и заняться бизнесом и чтобы не претендовал на ее квартиру, когда вырастет". Ребенок единственный…" – рассказал министр.

Также Аваков сообщил, что женщина была задержана.

 

Напомним, в Черкасской области 29-летняя женщина хотела продать новорожденного ребенка за 140 тысяч гривен, ее задержали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киевской области женщина пыталась продать своего двухлетнего сына за 35 тыс. долларов. // 112.ua

 

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