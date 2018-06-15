Жительница Запорожской области за 50 тыс. грн. пыталась продать в рабство своего ребенка-инвалида

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Женщина была задержана правоохранителями
В Запорожской области женщина за 50 тыс. гривен пыталась продать в рабство своего единственного ребенка-инвалида. Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
"Мать, вчера в Запорожской области - продает 15 летнего (!) мальчика-инвалида за 50 000 гривен в трудовое рабство. Чтобы, цитирую: "купить на вырученные деньги землю и заняться бизнесом и чтобы не претендовал на ее квартиру, когда вырастет". Ребенок единственный…" – рассказал министр.
Также Аваков сообщил, что женщина была задержана.
Напомним, в Черкасской области 29-летняя женщина хотела продать новорожденного ребенка за 140 тысяч гривен, ее задержали правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Киевской области женщина пыталась продать своего двухлетнего сына за 35 тыс. долларов. // 112.ua
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