Поліцейським Бахмута здався бойовик з окупованої території

Житель окупованого терористами міста Кіровського в 2014 році ніс службу на блокпості бойовиків з рушницею в руках. Після 4 років вагань колишній учасник незаконних збройних формувань наважився почати нове життя - на території, підконтрольній Україні.

Чоловік перевіряв автомобілі і громадян, які в’їжджали в місто. В його завдання входило виявляти проукраїнські налаштованих людей. Найманець покинув лави бойовиків вже через місяць.

Поліцейським чоловік розповідає, що життя у окупації вкрай важке. Продукти харчування занадто дорогі, а працювати, окрім, як на терористів, ніде. Не витримавши, чоловік вирішив почати нове життя на підконтрольній українській владі території. Для цього він приїхав у Бахмут і добровільно здався в поліцію.

Таким чином, колишній учасник НЗФ отримав гарантований державою шанс на звільнення від кримінальної відповідальності. Наразі правоохоронці перевіряють його діяльність в рядах бойовиків.

Нагадуємо, згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

Для цього потрібно звернутися до поліції особисто, або за номером 0-800-505-102 (безкоштовно з усіх телефонів) або скористатися сервісом "Повернись додому" на сайті "Стоптероризм", створеному волонтерами.

Бахмутський відділ поліції

Донецької області