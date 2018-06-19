Крупнейший профсоюз России призвал выйти на митинги против повышения пенсионного возраста

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Федерация независимых профсоюзов России предложила проводить в регионах митинги, шествия и пикеты против повышения пенсионного возраста.
Об этом говорится в письме председателя ФНПР Михаила Шмакова руководителям региональных организаций, оказавшемся в распоряжении РБК.
В письме ФНПР, являющейся крупнейшей профсоюзной организацией страны, отмечается, что все протестные акции должны совершаться «с соблюдением российского законодательства».
Лидерам региональных профсоюзов также предлагается встретиться с губернаторами и «проинформировать их об отрицательной позиции» в отношении предложенного правительством законопроекта о пенсионной реформе.
«Учитывая значимость данного законопроекта, затрагивающего социально-трудовые права абсолютного большинства наемных работников, предлагаем <…> проводить, с соблюдением российского законодательства, митинги, шествия, пикеты и другие коллективные действия против повышения пенсионного возраста», — говорится в письме.
РБК
Когда в 2010 году России было предоставлено право на проведение чемпионата, мало кто мог видеть в Москве угрозу, и тем более предсказать начало новой холодной войны. Но...