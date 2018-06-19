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Крупнейший профсоюз России призвал выйти на митинги против повышения пенсионного возраста

19.06.2018 17:03

Федерация независимых профсоюзов России предложила проводить в регионах митинги, шествия и пикеты против повышения пенсионного возраста. 

Об этом говорится в письме председателя ФНПР Михаила Шмакова руководителям региональных организаций, оказавшемся в распоряжении РБК.

Михаил Шмаков

В письме ФНПР, являющейся крупнейшей профсоюзной организацией страны, отмечается, что все протестные акции должны совершаться «с соблюдением российского законодательства».

Лидерам региональных профсоюзов также предлагается встретиться с губернаторами и «проинформировать их об отрицательной позиции» в отношении предложенного правительством законопроекта о пенсионной реформе.

«Учитывая значимость данного законопроекта, затрагивающего социально-трудовые права абсолютного большинства наемных работников, предлагаем <…> проводить, с соблюдением российского законодательства, митинги, шествия, пикеты и другие коллективные действия против повышения пенсионного возраста», — говорится в письме.
РБК

  • 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о планах повышения с 2019 года пенсионного возраста в России: для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году; для женщин — с 55 до 63 лет к 2034-му. Соответствующий законопроект правительства уже внесен в Госдуму и отправлен на обсуждение в регионы. Первое чтение документа может состояться 19 июля.
  • Против законопроекта уже выступили все оппозиционные парламентские партии, а также профсоюзные организации. ФНПР, которая, как считается, лояльна власти, предлагала смягчить положения законопроекта.
  • Вторая по численности профсоюзная организация страны — Конфедерация труда России — инициировала две петиции против повышения пенсионного возраста. К требованиям на сайте Change.org присоединились почти два миллиона человек. Петиция на сайте Российской общественной инициативы набрала необходимые 100 тысяч голосов и по закону должна быть рассмотрена экспертной группой правительства.
  • 19 июня оппозиционер Алексей Навальный объявил о планах проведения 1 июля общероссийской акции протеста против пенсионной реформы. Заявки на аналогичные митинги в Москве в начале июля подали движение «Левый фронт» и партия «Яблоко».
  • С 14 июня по 15 июля в России проходит чемпионат мира по футболу, во время которого действует особый порядок проведения массовых акций. // Медуза

 

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