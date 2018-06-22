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Твари! РФ-«типа-омбудсмен» предложила сначала посетить Вышинского, а потом умирающего Сенцова

22.06.2018 21:53

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила перед посещением украинского режиссера Олега Сенцова посетить Кирилла Вышинского в Херсонском СИЗО.

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Олег Сенцов. Фото: Facebook

"Завершилась очередная встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москалькова. Встреча была непростая ... Татьяна Москалькова предложила вместе с ней посетить Кирилла Вышинского в Херсонском СИЗО, а потом Олега Сенцова в Лабытнанги. Поскольку Олег голодает уже 40-й день, я предложила сначала посетить его", – написала она.

Денисова подчеркнула, что украинская сторона отстаивает первоочередные визиты к Олегу Сенцову, Роману Сущенко, Станиславу Клиху, Александру Кольченко, Владимиру Балуха. // Сегодня

 

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