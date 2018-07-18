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У столиці затримали покидька, який на зауваження сусідів побив їм вікна та підпалив двері

18.07.2018 14:07

Аби вгамувати хулігана мешканцю багатоповерхівки довелося застосувати зареєстровану травматичну зброю. Із пошкодженнями грудної клітини та живота правопорушника доставили у лікарню, а за фактом хуліганських дій розпочали кримінальне провадження.

До чергової частини Дніпровського управління поліції зателефонували мешканці будинку на проспекті Ватутіна із заявою вжити заходи до сусіда, який намагається підпалити двері та б’є вікна на першому поверсі. На адресу терміново виїхали автопатрулі, слідчо-оперативна група поліції та медики "швидкої".

Фото Поліція Києва.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, на місці правоохоронці затримали чоловіка, на якого вказали сусіди. У ході огляду лікарі виявили у нього непроникаючі поранення, а після надання першої допомоги госпіталізували у стаціонар.

Фото Поліція Києва.

«Зі слів свідків, один сусід повертався додому та побачив іншого, який чіплявся до дівчини. Він зробив хулігану зауваження, але той почав погрожувати, тож конфлікт продовжився у під’їзді будинку. Правопорушник вже з товаришем прийшов до сусіда в квартиру з’ясувати стосунки. Аби не лякати родину, чоловік вирішив покинути помешкання та сходами почав тікати. І коли дебошири наздогнали його, застосував зареєстровану травматичну зброю», - повідомив начальник управління поліції.

Фото Поліція Києва.

На момент інциденту сусідка будинку відчинила двері та допомогла сховатися чоловіку від переслідувачів, після чого викликала поліцію. Але зловмисників це не зупинило, тож вони продовжили чинити хуліганські дії.

«Спочатку спробували підпалити двері, а коли їм це не вдалося, вибігли на вулицю та почали трощити вікна сусідів. Однак при появі поліції їх наміри раптом змінилися: один з них відразу втік, іншого фігуранта, незважаючи на спроби чинити опір, ми затримали на місці. Зараз він під наглядом медиків та поліції знаходиться у спеціальній палаті на лікуванні. У подальшому правопорушник понесе відповідальність за вчинене», - додав Олександр Кузьмін.

Встановлено, що 35-річний киянин раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані з обігом наркотиків. Слідчі готують матеріали про оголошення йому підозри за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці розшукують іншого фігуранта, аби встановити ступінь участі у події та притягнути до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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