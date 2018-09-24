СБУ перехопила розмови ватажків ОРДО щодо погодження з Кремлем розподілу влади (аудіо)

Співробітники Служби безпеки України перехопили розмови ватажків терористичної організації «ДНР», в яких вони обговорюють зміни у «владній структурі» псевдоутворення та погодження цих дій з Кремлем.

Шостого вересня 2018 року приблизно о 18.30 офіційний радник вже загиблого Олександра Захарченка Олександр Казаков зателефонував Дмитру Трапезнікову, який на той час виконував обов’язки голови так званої «ДНР».

Як стало зрозуміло із розмови, вони чітко розраховують на вирішення «ситуації» Владиславом Сурковим, усім відомим в іпостасі помічника президента РФ Путіна та куратора тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Під час спілкування кремлівські «маріонетки» очікують вердикт після відповідної екстреної наради у Москві щодо остаточного затвердження у РФ майбутнього глави «ДНР» та складу «Совета Министров ДНР».

У той же день близько дев’ятої вечора між (на той час в.о. голови фейкової «ДНР») Дмитром Трапезніковим та Денисом Пушиліним, який обіймав посаду голови «Народного Совета ДНР», відбулася ще одна показова розмова. «Товарищі» узгоджували свої дії спільно із «керівником МГБ ДНР» Павленком стосовно якнайшвидшої нейтралізації Казакова (радника Захарченка) через позбавлення його волі. За їхньою інформацією, Казаков у власних цілях планував героїзувати «образ колишнього ватажка «ДНР» та забезпечити збереження влади так званої «групи Захарченка».

У цій бесіді Пушилін, зокрема, висловлює особисту зацікавленість у негайній необхідності усунення із займаної посади терориста Тимофеєва (на прізвисько «Ташкент») через його примусове звільнення з посади «віце-прем’єра-міністра – міністра доходів і зборів ДНР» за терміновим розпорядженням самого ж Пушиліна.

Запис розмов відбувся через тиждень після смерті ватажка терористичної організації «ДНР» Захарченка. Він свідчить про повну залежність так званого «вищого керівництва ДНР» від рішень «куратора від Кремля» пана Суркова.

Зміст перемовин вказує на існуючий сталий конфлікт між «керманичами фейкової республіки». Він доводить наміри Пушиліна та Трапезнікова у будь-який спосіб позбутись впливових конкурентів «з команди Захарченка», зокрема Казакова і Тимофеєва, («Ташкент») та завершити «місцевий державний переворот».

Далі буде.

Прес-центр СБ України

