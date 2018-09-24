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Беглых главарей боевиков «ДНР» не допустили к Путину

24.09.2018 16:31

После бегства из оккупированного Донбасса они пытались получить поддержку со стороны РФ.

Экс-главаря боевиков "ДНР" Дмитрия Трапезникова, "министра доходов и сборов" Александра Тимофеева и официального советника убитого Захарченко Александра Казакова после бегства с оккупированных территорий Донецкой области не пустили на прием к российскому президенту Владимиру Путину.

Картинки по запросу Трапезников, Тимофеев и Казаков бежали в Россию

Об этом в своем материале сообщает российское издание "Новая газета" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что после назначения российскими кураторами главарем боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, уже на следующий день Трапезников, Тимофеев и Казаков бежали в Россию и были в Москве. Они пытались попасть на прием к Путину, однако туда их не пустили.

По данным издания, Тимофеев в данный момент сбежал в аннексированный Крым, где попытается через тамошнего "главу" Сергея Аксенова выйти на высокопоставленных российских чиновников чтобы сохранить свои позиции.

"Крым - это, можно сказать, тыл для самопровозглашенных "республик". Туда бегут люди и выводятся деньги", - отмечает издание.

Кроме того сообщается, что после смерти Захарченко в "ДНР" открылся офис украинского олигарха-беглеца Сергея Курченко. "Новая газета" предполагает, что после этого позиции Курченко на этих территориях усилятся и вполне возможно, что на будущих "выборах", которые боевики назначили на ноябрь этого года, кандидат от украинского олигарха составит конкуренцию нынешнему главарю Пушилину.

Российские кураторы оккупированных украинских территорий также рассматривают возможность проведения в псевдореспубликах "честных и демократических выборов" с привлечением международных наблюдателей и ОБСЕ для того, чтобы в будущем использовать это во время переговоров с Украиной и странами Запада.

Напомним, 24 сентября сотрудники Службы безопасности Украины опубликовали СБУ перехватила разговоры главарей "ДНР" о разделении власти после смерти Захарченко. Аудио СБУ перехватила разговоры главарей "ДНР" о разделении власти после смерти Захарченко. Аудио перехваченные разговоры главарей террористической организации "ДНР", в которых они обсуждают изменения во властной структуре и согласование этих действий с Кремлем. // ТСН

 

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