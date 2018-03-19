Американцы собрали российских воров и Лепса в одну банду - «Братский круг»

В конце минувшего года власти США обновили состав «Братского круга» – гипотетической преступной организации, объединяющей российских воров в законе и их приближенных. Это уже вторая попытка американцев классифицировать «законников» и объединить их в некую группировку, чтобы потом оказывать ей всяческое противодействие.

Воровская статья

Наивысший уровень развития ОПГ – это организованное преступное сообщество (ОПС), объединяющее несколько банд. Примеры – грозные ОПС 90-х: Орехово-медведковское, дальневосточный «Общак», «Уралмаш» из Екатеринбурга. Как следует из статьи 210 УК РФ, введенной в 1996 году, создание или руководство ОПС наказываются сроками до 20 лет лишения свободы.

В 2009 году 210 статью УК РФ дополнили частью 4, устанавливающей самое большое максимальное наказание среди всех частей статьи 210: пожизненное лишение свободы за создание или руководство ОПС лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Однако до 2017 года приговоров по части 4 не было – юристы с самого начала отмечали сложность ее применения в связи с отсутствием четких критериев того, кто может считаться таким «генералом» преступного мира.

Тем не менее, со временем стало понятно, что идеальные кандидаты для осуждения по части 4 стати 210 УК РФ – воры в законе. В конце минувшего апреля именно по этой квалификации 17 лет колонии строгого режима получилкриминальный авторитет Мамука Чкадуа (Мамука Гальский). По некоторым данным, дело с такой же квалификацией завели и на Захария Калашова (Шакро Молодой), который, по данным следствия, является лидером преступного мира России.

Но во всех этих случаях вор в законе рассматривается именно как глава ОПС, объединивший вокруг себя подручных, чтобы вершить темные дела. Но представить всех воров в законе как некое единое преступное сообщество, которое можно было бы квалифицировать, к примеру, по статье 210 УК РФ, в России до сих пор не пытались. Но в США решили пойти дальше – и объединили всех российских преступных «генералов» в «Братский круг»: ведь бороться с одним конкретным противником куда проще, чем с десятками одиночек.

Преступные «генералы»

Свое видение «Братского круга» (Brothers’ Circle) власти США представили в октябре 2013 года; в него вошли 22 человека, которые, как считают за океаном, действуют на территории Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Как уточняет Министерство финансов США, в задачи «Братского круга», в частности, входит разрешение споров между криминальными сетями. Гипотетическая преступная организация версии 2013 года состоит из двух уровней: верхушки из девяти человек и второго уровня, состоящего из 13 приближенных.

В верхушку Brothers’ Circle вошли восемь воров в законе: Захарий Калашов, Владислав Леонтьев (Вадик Белый), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Темури Мирзоев (Тимур Свердловский, племянник убитого патриарха преступного мира Аслана Усояна, известного как Дед Хасан), Владимир Вагин (Вагон), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), Коба Шемазашвили (Коба Руставский) и Камчибек Кольбаев (Камчи). Единственный член верхушки без воровского титула – узбекистанский предприниматель Гафур Рахимов.

Захарий Калашов в 2000 году уехал из России и поселился в Испании. Сотрудники местных правоохранительных органов подозревали его в контрабанде нефти, вымогательстве и похищении людей, а также причастности к убийствам. В 2010 году Шакро был осужден в Испании, а после освобождения в 2014 году вернулся в Россию. Следователи считают, что именно он распределял незаконно добытое имущество и деньги между различными ОПГ, а также при помощи собственного «спецназа» вымогал деньги и имущество у бизнесменов. В настоящее время Калашова судят, помимо части 4 стати 210 УК РФ, по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой, с применением насилия»).

Вторая видная фигура верхушки Brothers’ Circle – Лаша Шушанашвили, один из союзников Деда Хасана в конфликте воровских кланов с ворами в законе Тариэлом Ониани (Таро) и Мерабом Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Не так давно Руставский считался фигурой, сопоставимой с Шакро: многие ждали от него активных действий, однако он до сих пор никак не обозначил свои претензии на роль лидера воровского мира. В настоящее время 56-летний Шушанашвили находится в Греции.

Захарий Калашов (Шакро Молодой) Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Владислав Леонтьев и Василий Христофоров, по данным Минфина США, «замешаны в преступной деятельности, включая контрабанду наркотиков, и участвовали в перестрелке между региональными группировками российской сети ОПГ при попытке взять под контроль одно из местных предприятий по производству драгоценных металлов». Как отмечало РИА Новости, уроженец Нижнего Новгорода Леонтьев, у которого есть паспорта Венесуэлы, Ганы и Греции, разыскивается российскими властями за незаконные сделки с драгоценными металлами и наркотиками. Именно его в США считают главой Brothers’ Circle – что, правда, достаточно спорно.

Дело в том, что Вадик Белый – конечно, видная фигура, но назвать его главой «круга» было бы несправедливо по отношению к другим: в последние годы он никак себя не проявляет. У воров в законе вообще нет одного лидера: единственный, кого с оговорками можно рассматривать на эту роль, – Шакро Молодой.

Второй уровень

Если с ворами из верхушки все более-менее понятно, то с приближенными криминальных авторитетов на втором уровне дело обстоит куда сложнее: в чем именно их подозревают в США, порой остается лишь догадываться. К примеру, израильтянин Яков Рыбальский и гражданин Узбекистана Сергей Москаленко попали в «круг» лишь потому, что их подозревают в связи с Гафуром Рахимовым. Марина Гольдберг оказалась в поле зрения американских правоохранительных органов, поскольку является женой Захария Калашова. Вора в законе Кахабера Шушанашвили (Каха Руставский) вынесли за верхушку, а его брата Лаши Руставского (к слову, Коба Шемазашвили считается их «правой рукой») записали в приближенные.

У вора в законе Камчи в Brothers’ Circle оказалось двое приближенных: Алманбет Анапияев и Адилет Касенов. По данным РИА Новости, бывший офицер милиции Алманбет Анапияев был уволен за связь с организованной преступностью: он обвинялся в похищении людей, незаконном лишении свободы и грабеже. Адилет Касенов, в свою очередь, обвинялся в насилии в отношении представителя власти, в незаконном владении и продаже огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. О задержании Анапияева и Касенова в Абу-Даби стало известно в июле 2012 года.

Алманбет Анапияев Фото: Belprauda.org

Больше всего приближенных – шесть – оказалось у Вадика Белого. Но в чем именно подозревают их американцы, не всегда понятно. С Белым, предположительно, связаны Лазарь Шайбазян, Александр Мануйлов, Алексей Зайцев, Вадим Лялин, Игорь Шлыков и... певец Григорий Лепс. По данным американских властей, Лялин – связной Леонтьева, Шлыков отвечает за получение необходимых удостоверений и развитие «бизнеса» в Африке, а Лепс – и вовсе перевозчик денег. Артист подтверждал, что 30 лет знаком с Леонтьевым, познакомились они в Сочи, но у них сугубо дружеские отношения.

«Я общаюсь со своими друзьями не потому, что у них существует какой-то статус, мне это даже неинтересно. Чем они занимаются, я могу знать или подозревать, но я в это не полезу – это не мое», – заявлял музыкант.

Наконец, 13-й приближенный Brothers’ Circle – некто Артур Бадалян, чье гражданство и место жительства не указывается. Это единственный член «круга», который, как считают в США, связан не с кем-то конкретным из верхушки, а с ней в целом: Бадалян якобы владеет компанией, через которую члены группировки переправляют деньги и организуют поездки.

Новогодний апгрейд

Состав «круга», против членов которого американские правоохранительные органы ввели экономические санкции, не менялся на протяжении четырех лет. За это время с его участниками всякое случалось. Алманбет Анапияев был убит в 2015 году в Минске, за год до этого скончался Темури Мирзоев. Владимир Вагин был осужден на 7,5 года в колонии строгого режима за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Возможно, все эти события побудили США пересмотреть состав Brothers’ Circle – и в канун 2018 года американцы представили его обновленную версию.

Григорий Лепс Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вместо прежних 22 членов в нем остались всего 10 человек: из списка исчезли шестеро подручных Владислава Леонтьева (включая Григория Лепса), двое подручных Гафура Рахимова, брат-подручный Лаши Шушанашвили, двое подручных Камчибека Кольбаева, Артур Бадалян и жена Захария Калашова Марина Гольдберг. Одним словом, Brothers’ Circle полностью лишился второго уровня. Но и с верхушкой произошли изменения: оттуда убрали скончавшегося Темури Мирзоева, правую руку Лаши Шушанашвили – Кобу Руставского и осужденного Владимира Вагина. Кроме того, единственного «невора» из прежней верхушки – предпринимателя Гафура Рахимова – теперь «развенчали» в приближенные.

Гафур Рахимов Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Однако к прежним пяти лидерам Brothers’ Circle в версии 2017-2018 добавились еще двое: видные воры в законе Владимир Тюрин (Тюрик) и Юрий Пичугин (Пичуга). Таким образом теперь верхушка преступной организации по версии США состоит из семи человек. Из приближенных осталось трое: Гафур Рахимов и две новые фигуры – предприниматели Алимжан Тохтахунов и Рубен Татулян. В отношении всех десяти участников нового «круга» сейчас действуют санкции: гражданам США запрещено вести бизнес с членами Brothers’ Circle, всем фигурантам запрещен въезд в США, а их активы на американской территории заморожены.

Между тем санкции в отношении тех, кого вычеркнули из Brothers’ Circle, продолжают действовать – несмотря на то, что за океаном выстроили новую картину преступного мира России.

Что скрывает «круг»

Конечно, в действиях властей США, которые попытались объединить воров в законе в некую единую структуру, есть своя логика: по сути воровской мир – это высокоразвитая иерархическая организация, которую Америка пытается охарактеризовать в привычных для себя терминах. Однако Brothers’ Circle – все же довольно условная структура, которая выстроена по довольно узким критериям. Дело в том, что американцев в первую очередь интересует наркотрафик – главная статья дохода любой преступной организации в мире. Редактор «Прайм Крайм» Виктория Гефтер полагает, что американцы объединили в «круг» тех, кого в первую очередь подозревают в участии в наркобизнесе.

Возможно, именно поэтому список российских воров, составленный в США, оказался далеко не полным. В него попали наиболее растиражированные в медийном отношении лица – криминальные олигархи из «клуба миллиардеров», но многих видных воров американцы проглядели: к примеру, в списке не оказалось Надира Салифова (Гули) – наиболее вероятного претендента на воровской «трон» после Шакро Молодого. На стремительно набирающего обороты Гули за океаном, судя по всему, еще не успели отреагировать.

Определенные сомнения вызывает и то, что, как уверены в США, воры в законе из «круга» крепко связаны между собой. Далеко не все, кто оказался в Brothers’ Circle, находится по одну сторону баррикад. В отличие от вражды, дружба между ворами – явление не самое распространенное, хотя все друг друга знают очень давно. Воров связывают скорее общие интересы и клановые узы. Фигуры, объединенные в США в одну структуру, условно можно разделить на пары Вася Воскрес – Пичуга и Шакро-Тюрик. В то же время Вадик Белый и Воскрес уже точно давно не друзья, хотя 15 лет назад были неразлучны.

Как бы то ни было, по мнению Виктории Гефтер, в целом от американских санкции криминальным авторитетам ни горячо ни холодно: по-настоящему воров в законе волнуют только дела на российской территории.

Источник: «Прайм Крайм» и Lenta.ru