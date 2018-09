Великая еврейская сутенерская мафия «Цви Мигдаль»

"Америкэн бой, уеду с тобой...

Я буду в роскоши купаться..."

(Слова из песни, русскоязычной поп-группы,

призывающей русских девушек пополнять ряды

американских проституток.)

Годовой оборот организации в 1890 году составлял 50 миллионов долларов. Штаб квартира организации размещалась в Буэнос-Айресе, ее филиалы были в других городах Аргентины, Уругвая, Бразилии, Нью-Йорк-Сити, городах штата Нью-Йорк, Варшаве, городах Польши, в городах Южной Африки, Индии и Китае. Женщины привозили в основном из России, Польши, Австрии, Венгрии, Галиции, и "Mittel Европы" в целом, морским путем через европейские порты, такие, как Гамбург или Лондон.

Основателями Цви-Мигдаль являются: Адольф Вейсман (Adolf Weissman), Зигмунд Рейхер (Sigmund Reicher), Адольф Дикенфаден (Adolf Dickenfaden), "Король тороговцев" Ной Трауманн ("King of the Traffickers" Noe Traumann), Голденберги (Goldenbergs), братья Спрингфедеры (Springfeder) из Варшавы, братья Гольдштейн (Goldstein), Иаков Забладович (Jacob Zabladovitch) и трое его сыновей, и многие другие, включая Израиля Мейровича (Israel Meyrowitz) разработчика трансатлантической торговли.

Глава организации «Цви мигдаль» Ноэ Трауман. Начало XX века

Паразитирующий образ жизни в еврейских городках на территории Польши и Украины (население которых кормилось за счет обирания и эксплуатации местных крестьян), привел к кризису перепроизводства еврейского населения и специалистов посредников в области торговли. Участились случаи еврейских погромов, когда крестьяне, возмущенные установлением еврейской монополии на закупочные цены продуктов крестьянского труда, хватались за вилы и косы и боролись с "еврейской мафией" грубыми физическими методами.

В этих условиях Аргентина во второй половине 19 века виделась евреям весьма привлекательным местом. Буэнос-Айрес в те годы быстро развивался, и можно было успеть занять свою нишу в области посредников в перепродаже чего-либо. Еврейская организация "Хевра Кадиша" (Hevra Kadisha) стала издавать в Буэнос-Айресе газету "Мундо Израэлита", которая призывала евреев поселиться в Аргентине и стать частью нового мира.

Первыми естественно, устремились мужчины, стремясь побыстрее основаться на новом месте, и перехватить у конкурентов сферы управления торговлей. Вполне естественно, что возник дефицит женщин - на одну женщину, приходилось десять мужчин. Соблазн сделать на этом деньги был слишком очевиден. И результаты не заставили себя долго ждать. "Евреи занимали очень видное место среди торговцев, как дилеры, а также работодатели, поставщики проституток, в Аргентине, Бразилии, Польши и Галиции" - писал Иегуда Римерман (Yehuda Rimerman) в книге "Prostitution and the Deviant Girl", которая рассказывала о истории еврейской проституции в современную эпоху.

Расцвет Цви Мигдаль приходится на 1920-е годы, когда в одной только Аргентине, 430 сутенеров (rufianos) контролировали 2 000 борделей, в которых работало 4 000 проституток ( по другим источникам, уже в 1913 году в Аргентине существовало 3000 борделей, большинство из которых были еврейскими, в том числе 431 бордель в Рио-де-Жанейро в Бразилии). Успех организации заключался в том, что все ее члены работали на основе "порядка, дисциплины и честности". Эта сеть борделей была хорошо организована и ее участники тесно сотрудничали с властями для защиты своих интересов - своего "бизнеса". Проститутки Буэнос-Айреса работали в грязных бараках Ла Бока (La Boca), обслуживая пролетариат в Буэнос-Айресе, и принимали до 70 мужчин в день.

В Аргентине девушек сгоняли в огромный ангар, раздевали донага и выставляли на аукцион.



В список официальной дирекции Цви-Мигдаль 1926 года входили: президент - Захария Зитнитски (Zacharias Zytnitski), вице-президент; Фелипе Шон (Felipe Schоn), секретарь - Макс Зальцман (Max Salzman), казначей Симон Броткевич (Simon Brotkevich), Абе Марчик (Abe Marchik), Иаков Забладович (Jacob Zabladovich), Салли Берман (Sally Berman) и Марк Познански (Marcus Posnansky).

Первоначально организация существовала под достаточно циничным названием "Варшавского Еврейского Общества Взаимопомощи" (Warsaw Jewish Mutual Aid Society), но с 7 мая 1906 года была вынуждена изменить свое название на "Цви Мигдаль", так как российский посол в Аргентине, подал жалобу на использование в названии преступной организации названия города Варшава ( В 1906 году еврейская община в Аргентине насчитывала около полумиллиона человек)( По другим источникам это произошло только в 1929 году, совместными усилиями польской консула и еврейских общин Буэнос-Айреса организацию по закупке "женского мяса" в Польше, цинично называвшуюся "Sociedad Varsovia" заставили сменить наименование, так как то, которое она носила, оскорбляло честь и достоинство поляков.). Новое название преступная организация получила в честь Мигдаль-ха-Цви, известного как Луис Мигдаль - одного из основателей данной организации. На идиш Цви Мигдаль - "сильная власть", на иврите - "Олень в башне".

Организация заманивала девушек и молодых женщин из стран Европы разными способами. Например, с помощью хорошо воспитанных и элегантных молодых людей (зухеров или маккавеев (так называли зухеров в Москве)) , которые появлялись в бедных провинциальных городках и еврейских городках ( shletls) Польши или России. Они рекламировали работу для молодых девушек в качестве прислуги в домах богатых евреев в Аргентине, размещая объявления либо в местных синагогах, либо в местных газетах. Для того, чтобы родители девушек были посговорчивее, достаточно часто распускались слухи о готовящихся еврейских погромах. Родители обеспокоенные за судьбу своих дочерей, с радостью отпускали девушек работать за границу, надеясь, что те обретут там счастье, и заживут более богатой жизнью. Использовался в организации и свой "слэнг", например "remonta" - означало, поездку за очередной девочкой в Европу.

Другой популярной формой обмана, была организация вступления в брак по церемонии известной как "stille chupah" (когда свадебная церемония проводилась без раввина). В некоторых случаях, для вербовки красивых девушек, организовывались свадебные церемонии с фальшивым раввином. После Первой Мировой войны, сотрудниками польской полиции был пойман один из вербовщиков у которого, с помощью таких же церемоний числилось около 30 жен, которых он вывез в Южную Америку для работы проститутками. Пойман он был через брокера-сообщника, размещавшего объявления на идише в Варшавской газете.

Девочки в возрасте от 13 до 16 лет, нанимаемые в качестве "прислуги", покидали родину с небольшим багажом и большими надеждами на светлое будущее. Им обещали, что они будут есть курицу и апельсины каждый день. Однако вскоре они узнавали правду. Зачастую, обучение их премудростям новой профессии начиналось уже на корабле. Девушек насиловали, избивали, морили голодом, держали в клетках, стремясь добиться подчинения. Некоторые из них выходили замуж за местных мужчин, для получения въездных виз. Оказавшись вдали от родины, без документов и средств к существованию, девушки были вынуждены идти на ту работу, которую им предлагали - становиться секс-рабынями. Проституток, проявлявших низкие профессиональные качества, как правило, штрафовали, избивали и за "малую профпригодность" из столичных борделей переводили в провинциальные, где клиентура была менее требовательная.

Покупка новых секс-рабынь как правило оформлялась документами. В Буэнос-Айресе было два излюбленных места, где для еврейских сутенеров организовывались "мясные рынки"- это "Отель Палестина" (Hotel Palestina) и "Кафе Парисиенна" (CafИ Parisienne). Там девушек выстраивали обнаженными на "парад" и сутенеры могли рассмотреть свои покупки и приобретения во всех деталях. Как правило такие мероприятия происходили без каких либо помех со стороны городских властей, ибо и правительственные чиновники, и судьи, и полицейские и журналисты, были активными клиентами публичных домов, частенько их посещали, и в большинстве своем были прикормлены взятками со стороны руководителей Цви Мигдаль.

В наибольшем борделе в Буэнос-Айресе работало от 60 до 80 секс-рабынь, хотя Цви-Мигдаль обладала сетью борделей по всей Аргентине, но большая часть борделей располагалась все же в Буэнос-Айресе в еврейском квартале на улице Джунин-стрит (Junin Street). Вызвано это было тем, что в провинции местные проститутки составляли достаточно сильную конкуренцию "заморским европейкам", и многие из предприятий Цви Мигдаля в провинции не приносили хорошей прибыли.

Дела у аргентинских сутенеров процветали, несмотря на осуждение со стороны аргентинских еврейских общин. Газетные публикации, в местной прессе, тоже не оказали практически никакого влияния на их деятельность. В 1885 году была создана "Еврейская ассоциация по защите прав женщин и девочек" (Jewish Association for the Protection of Women and Girls) ( одна из ветвей данной организации называлась Ezras Noschim Society), на стенах еврейских кварталов появлялись объявления призывающие не сдавать помещения и жилье для сутенеров, но все было тщетно - сутенеры были частью еврейского общества, к тому же обладали большими деньгами. Они могли позволить каждый вечер ходить в Еврейский театр, бывший центром еврейской культурной жизни в Буэнос-Айресе, с новой девушкой.

Члены Цви-Мигдаль жертвовали деньги на строительство синагог и других общественных зданий. Это раскололо руководство еврейских общин - одни принимали такие пожертвования, а другие отказывались принять "грязные деньги", считая, что такой поступок станет первым шагом в одобрении "секс-рабства". Пытались помешать деятельности еврейских работорговцев и известные сионисты, так например, известный сионист Наум Соркин, как-то пытался, находясь у входа в Еврейский Театр физически воспрепятствовать входу туда сутенеров. Некоторые из синагог оказались пускать к себе сутенеров, равно как и хоронить их на еврейских кладбищах. Известно также, что в Буэнос-Айресе члены Поале Цион (рабочей сионистской партии) организовали кровавую драку с сутенерами в театре во время показа пьесы "Мириам", в сюжете которой рассказывалось о проституции.

Но эту проблему руководство Цви Мигдаль решило очень просто. От нее отпочковалась группа "Ашкеназум" (Ashkenazum), возглавляемая Симоном Рубинштейном. После того, как она получила официальную регистрацию, на окраинах Буэнос-Айреса были куплены участки земли, для организации своего еврейского кладбища.

Но только ли дело в коррумпированности аргентинских чиновников? Есть все основания считать, что деятельность Цви Мигдаль, поощрялась аргентинским правительством, так как уберегала от сексуального насилия и сексуального рабства католическую часть населения Аргентины. И с точки зрения католического большинства, еврейская проституция была необходимым злом. Кроме того, данный бизнес был достаточно прибыльным - 25 процентов доходов бюджета Аргентины в 1920 году - налоги, выплаченные еврейскими борделями.

Закат деятельности Цви-Мигдаль. Еврейская версия

Традиционно считается, что с еврейской преступностью покончила простая еврейская проститутка. Рассмотрим вкратце эту версию. Рахиль (Рэйчел) Либерман (Rachel Liberman), родилась в городе Лодзь в 1900 году. Вместе с мужем она эмигрировала в Аргентину, однако муж вскоре скончался, и Рахиль осталась с двумя маленькими сыновьями на руках. Ее родственники со стороны мужа вынудили Рахиль пять лет заниматься проституцией. На заработанные от проституции деньги, она попыталась открыть антикварную лавку, на которую совершили набег местные сутенеры, которые не хотели позволять прежней проститутке становиться независимой деловой женщиной. В отчаянии Рахиль Либерман обращается к суперинтенданту Хулио Алсогэрэй (Julio Alsogaray), о котором она слышала, что тот честный полицейский и не берет взятки от Цви Мигдаль, а ищет способы уничтожения этой преступной организации. В течении суток, она рассказывала Хулио о структуре организации Цви Мигдаль.

Ее показания стали отправным пунктом, для организации судебного расследования, которым занялся судья Родригес Окампо (Dr. Rodriguez Ocampo), так же известный тем, что не брал взяток от Цви Мигдаль. Длительный судебный процесс закончился в сентябре 1930 года, вынесением 108 обвинительных приговоров. "Существование Цви Мигдаль - прямая угроза нашему обществу" - заявил судья Родригес Окампо. Всем обвиняемымбыли вынесены длительные сроки тюремного заключения. Однако все посаженные в тюрьму сутенеры в январе 1931 года обратились с апелляциями. И Министерство юстиции Аргентины выпустило из тюрьмы почти всех, кроме троих из них. Вести об амнистии просочились в аргентинские СМИ, и разразился скандал, в результате которого сотни сутенеров из Цви Мигдаль были депортированы в Уругвай, из которого впрочем они в течении нескольких лет вернулись обратно.

Что настораживает в этой версии? Прежде всего то, что рядовая проститутка не может обладать полной информацией о структуре разветвленной международной преступной организации. Максимум - адреса нескольких борделей, где она работала, и фамилии десятка-полутора сутенеров. Следующий момент - легкость, с которой все осужденные сутенеры в течении года вернулись на свободу и приступили к дальнейшему исполнению служебных обязанностей.

Что же было на самом деле? Вероятнее всего, обращение Рахиль Либерман совпало по времени с решением полиции Буэнос-Айреса начать кампанию против борделей и не более того. Массовые аресты с последующим выпуском на свободу говорят о том, что уровень покровителей у сутенеров был выше уровня покровителей у судейских чиновников, ведущих с ними борьбу. Обращает на себя внимание и то, что Рахиль Либерман умерла в 1935 году в возрасте 35 лет. Есть все основания считать, что ее смерть была насильственной, и еврейский преступный синдикат разобрался со своей соплеменницей. Ну и не следует забывать о том, что Цви Мигдаль спокойно функционировала до 1939 года.

Именно тогда на ее работе был поставлен крест. Еврейские сутенеры в Аргентине потеряли "источники сырья" - "женского мяса" - началась Вторая Мировая война, и часть стран Восточной Европы была оккупирована Гитлером, а часть стран (Лифляндия, Курляндия, Чухония) и часть территорий (Бессарабия, Западная Украина, Западная Белоруссия) вернулись в состав СССР. Вполне возможно, что еврейские сутенеры стали искать новые территории для вербовки "женского мяса", но подводники Деница поставили крест на процессах миграции населения морем и ограничили морские перевозки через Аталантику. После окончания войны, страны Восточной Европы оказались в сфере влияния СССР, и занялись построением социализма.

Социализм - это "учет, контроль и борьба с шпионами". Естественно, что въезд всяких там "америкэн боев" в страны социалистического лагеря был крайне ограничен, а каждый официально въехавший тут же рассматривался как потенциальный шпион. Могла ли Цви Мигдаль работать при таких условиях? Конечно же нет! Но можно ли считать датой прекращения существования организации 1939 год? Не сменила ли организация профиль, переквалифицировавшись с поставки секс-рабынь из Восточной Европы, на поставки секс-рабынь из других регионов, и с другим цветом кожи? Вполне вероятно.

Следует принять во внимание и тот факт, что после окончания Второй Мировой войны, многие из нацистских преступников с легкостью оказались в Аргентине. Поэтому нельзя исключать вероятности того, что еврейские сутенеры Буэнос-Айреса сотрудничали с нацистами. Так же обращает на себя внимание и тот факт, что после крушения социализма в Восточной Европе, распада СССР, секс-рабство вспыхнуло с новой силой. По оценкам американских экспертов в него угодили не менее 400 тысяч женщин, живших на территории СССР. Причем методы вербовки в секс-рабыни совершенно не изменились. Что характерно секс-рабство процветает и в современном государстве Израиль.

Бразильский филиал Цви-Мигдаль

Первая официальная партия из 69 молодых евреек для борделей прибыла в Бразилию в 1867 году. В Рио-де-Жанейро, их услугами пользовались в основном моряки, мелкие предприниматели и новые иммигранты. Более богатые мужчины - бизнесмены, политики тяготели к французским проституткам. Когда первая из еврейских женщин из Польши прибыла в Рио-де-Жанейро, в квартале "красных фонарей" в Манге доминировали чернокожие. Они лишь недавно обрели свободу от рабства, которое было упразднено в Бразилии в 1888 году. Уже в 1875 году, правительство Бразилии подвергло экстрадиции некоторых из сутенеров и их проституток, но деятельность секс-синдиката это не остановило.

В 1913 году в Рио-де-Жанейро насчитывался 431 публичный дом, контролируемый членами Цви-Мигдаль. (Согласно отчета полиции публичными домами владели (согласно записям о стране прибытия) 87 граждан России, 47 австрийцев, 36 немцев, 17 поляков, 2 румын и одна еврейка - фактически все владельцы были евреями из упомянутых государств) Публичные дома были также в Сан-Паулу, Сальвадоре, Ресифе, Порту-Алегри, селения и города на Амазонке, Сантос. Большинство из них была сконцентрирована в районе Манге (Mangue), где проституция была обычным явлением, и была юридически узаконена. Еврейских проституток в Бразилии называли специальным термином - "polacas " - "польская женщина" (большинство бразильских проституток поставлялось из Польши) - и это слово приобрело презрительный смысл в бразильском португальском языке. Практически все преступные синдикаты Бразилии, занимавшиеся проституцией, руководились либо евреями, либо французами. Но доля евреев в данном бизнесе была выше чем, французов.

Деятельность Цви-Мигдаль традиционно расколола еврейскую общину в Бразилии на сторонников синдиката и его противников. Противники Цви Мигдаля сформировали в 1906 году в Рио-де-Жанейро "Чесед Шел Емес" (Chesed Shel Emes) или "Общество Истинного Милосердия", которое было зарегистировано как "Еврейская ассоциация взаимопомощи для захоронения и религии" Associaсаo Beneficente Funerаria e Religiosa Israelita - ABFRI - (Jewish Benevolent Association for Burial and Religion). В цели организации, руководимой бывшими женщинами-проститутками, входила помощь женщинам-проституткам, эксплуатируемым Цви Мигдаль и другими преступными еврейскими синдикатами. Вслед за Рио-де-Жанейро аналогичные организации возникли и в других бразильских городах. В работе этих организаций стали принимать активное участие раввины. Главными целями данных организаций, как было написано в уставе: " создание синагоги для посещения, предоставление больным, проживающим в провинции железнодорожных билетов для проезда к месту лечения, а также финансовой помощи в размере трех фунтов стерлингов, а также организация похорон для бедных умерших по третьему разряду.

Для этого на сбережения в 1916 году был приобретен участок земли и основано еврейское кладбище, а в 1942 году основана синагога. Как уже ясно из устава и названия, данная организация не вела активной борьбы с Цви Мигдаль, а являлась по своей сути чем-то вроде Ассоциации ветеранок-проституток Бразилии. Центральной в сети организаций была контора в Рио-де-Жанейро, должность возглавляшей ее женщины называлась "Ирма Супериора" (Irmа Superiora) - "сестра-начальница", на официальных мероприятиях и во время праздников "Ирма Супериора" украшала себя перекинутой через грудь широкой синей лентой. Известно всего четыре "Ирма Супериор", последней из которых была Ребекка Фридман (Rebeka Fridman) или Донна Бека (" dona Beka" (Ms. Beka), родившаяся в Польше, и прибывшая в Рио-де-Жанейро из Нью-Йорка в 1916 году в возрасте 35 лет.

Сотрудницы организации называли ее своей "королевой". Некоторые считают, что она была связана с преступными синдикатами Нью-Йорка и Рио-де-Жанейро. Насколько верно это утверждение судить трудно. Ребекка была глубоко религиозной, и целью своей миссии сделала захоронение своих "сестер" в соответствии с еврейскими обрядами, включая священную процедуру очищения "tahara". Она умерла в 1984 году в возрасте 103 лет. Всякий раз, когда кто-то напоминал ей, что ее клиенты были главным образом неевреями, она отвечала неизвиняющимся тоном: "мужчины - treif, но деньги являются кошерными." Деятельность еврейских благотворительных женских организаций прекратилась с вымиранием последних еврейских проституток, часть организаций трансформировалась в респектабельные еврейские ассоциации.

Где же хоронили умерших еврейских проституток? Есть информация о кладбищах в городах Сан-Паулу (209 анонимных захоронений) , Кубатао (штат Сан-Паулу), Рио-де-Жанейро. Кладбище в Рио-де-Жанейро насчитывает 792 могилы.

Как уже говорилось выше, с началом Второй Мировой войны связь между еврейскими общинами Европы и Америки прервалась, и поставка еврейских проституток в Южную Америку прекратилась, однако последние из "польских женщин" эксплуатировались в борделях Южной Америки вплоть до конца 1950-х годов.

Сколько же вывезли девушек агенты Цви Мигдаль? Некоторые исследователи называют цифры от 10 000 до 20 000 девушек. Точную цифру установить не представляется возможным, так как все документы по Цви-Мигдаль 18 июля 1994 года, были уничтожены в результате взрыва начиненного взрывчаткой грузовика (погибло 86 и ранено еще 300 человек - по другим данным 100 погибших и 236 раненых), организованного у здания АМИА-Ассоциации еврейских организаций Взаимная Аргентина - основного института еврейской общины в Буэнос-Айресе (AMIA-Asociaciоn Mutual Israelita Argentina-the main Jewish community institution in Buenos Aires.).

Определенную информацию о деятельности Цви-Мигдаль можно почерпнуть в книге Edward Bristow, (Clarendon Press) "The Jewish Fight Against White Slavery 1870-1939". "Еврейская борьбы против рабства белых 1870-1939". Достточно циничное название, так как сам же автор пишет, что "о центральной роли евреев - как сутенеров, торговцев людьми, владельцев публичных домов, господ, и работников секс-бизнеса" а именно это в мировой торговле называют "белым рабством".

Страница ежедневной газеты Буэнос-Айреса,Diario Critica, после приговора против Цви Мигдаль, 1930 год

Другие филиалы Цви-Мигдаль

Согласно статистике, в 1872 году в Варшаве еврейки составляли 70% среди обладательниц "желтых билетов", в Вильне в 1875 году - 48%. Согласно результатов переписи населения 1889 года в России из 289 лицензированных публичных домов 203 принадлежали евреям, в том числе из 19 домов в Варшаве, 16 принадлежали евреям. Согласно книги Бристова ""Еврейская борьбы против рабства белых 1870-1939" : "В 1860-х годах французский посетитель в Одессу писал, что евреи там отвечали за рынок поставляющий в рабство русских женщин в Турцию.

Это вполне реально, так как бордели в Константинополе тоже принадлежали евреям. Перепись 1889 года свидетельствует о том, что еврейские женщины владели 30 из 36 лицензированных публичных домов в Херсонской губернии (где находилась тогда Одесса). В 1908 году американский консул посетив Одессу утверждал, что весь бизнес проституции почти исключительно находится в руках евреев." Впрочем, не нужно нагнетать антисемитские страсти - из 5127 лицензированных проституток в 1889 году , 1122 или 22 процента составляли еврейки.

Проституция была особенно распространена в бедных районах империи Габсбургов, например в провинции Галиция. По словам раввина Розенак (Rosenak) от немецкого союза раввинов в 1902 году: "...от 30 до 50 процентов проституток - еврейки. Это ужасно, и еще более ужасно, что их сутенерами являются евреи. Немыслимо, как еврейская община мирится с этим фактом". Вербовка еврейских женщин в Австро-Венгрии была очень хорошо налажена. Одна из еврейских мадам был известна, как "Удачливая Сара" (Lucky Sarahее так называли потому, что она является основателем венгерского экспорта работорговли. Не менее была знаменита Сара Гроссман (Sarah Grossman), которую также называли "Турк" (Turk), потому что она практиковалась на экспорте соотечественниц в секс-рабство в Константинополь. Двумя основными центрами секс-рабства и экспортерами "женского мяса" являлись промышленные города Черновитц (Czernowitz) и Лемберг (ныне Львов). В 1892 году был очень известный судебный процесс над 27 сутенерами. Все они были евреями. Данный процесс вызвал всплеск антисемитских настроений и волну еврейских погромов по всей империи Гагсбургов.

В 1903 году, еврейские группы бдительности пытались пресечь прибытие секс-рабынь в Кардифф.

Еврейская Хроника 30 Апреля 1909 сообщила о заседании суда в Кардиффе организованного в отношении женщин секс-бизнеса: "Только двум еврейкам из тридцати семи было разрешено остаться в Кардиффе, 35 женщин было депортировано."

Кроме того, известно, что в борделе города Ипсуич (Ipswich) было убито пять женщин.

В Йоханнесбурге этот картель был открыт (с официальным уставом и регистрацией), как американский клуб. Открыт он был Джо Сильвером (Joe Silver), переехавшим из Лондона.

Одной из первой в Нью-Йорке обосновалась и открыла свои бордели Роза Хертц (Rosie Hertz) из Венгрии. Несколько позже появились Мортке Голдберг ( Mortke Goldberg) и братья Совиньер ( Soviner) Макс и Луи и тоже открыли свое дело. В Нью-Йорке филиал Цви-Мигдаля был известен как "Независимая ассоциация взаимопомощи" (Independent Benevolent Association), и находился он в ведении Даймона Руниауна (Damon Runyan), причем на респектабельном Манхэттене были организованы "подготовительные классы" для начинающих секс-рабынь, причем некоторые из них обучались по совместительству, уже работая в борделях. Там же избивали и "ломали" самых непокорных.

Тотальная нищета Нью-Йорке в Нижнем Ист-Сайде (Lower East Side) побудила дельцов из Цви-Мигдаль организовать бордели "для малоимущих" в так называемых "50 цент и доллар" (50 cent and dollar) - домах непригодных для проживания. Именно благодаря Цви-Мигдаль в Нью-Йорке в отличие от Сан-Франциско доминировала еврейская проституция, а не китайская. В число основателей Нью-Йоркского филиала входили так же Мартин Енгель (Martin Engel) и Макс Хоштим ( Max Hochstim). Американские филиалы действовали с таким размахом, что в 1910 году Конгресс принял Закон Манна, который охарактеризовал секс-торговлю и проституцию, как тяжкое преступление, чтобы хоть как-то успокоить напуганную и возмущенную американскую общественность.

Активно действовали филиалы Цви-Мигдаля и в солнечной Турции. Евреи там обосновались и прижились с 1492 года, после их изгнания из Испании. Многие из них занимали привилегированное положение в турецком обществе, что способствовало легализации и расширению секс-бизнеса.

Однако в 1915 году турецкое правительство, наконец, решило разобраться с проституцией. Начальник полиции Константинополя Бедри Осман Бей. (Osman Bedri Bey), арестовал 176 сутенеров, большая часть из которых была венгерскими, румынскими и одесскими евреями. Самыми известными из них были венгры Юлия (Julie) и Антон Хиршфелд (Anton Hirshfeld). Одним из пунктов поставки проституток в Константинополь являлся румынский город Галац (Galatz). Из Галаца и Константинополя существовал канал поставки "мяса" в Аргентину через Давида Фелкена (David Felken).

Известно также, что в Александрии (в Египте) согласно данным полицейской статистике в 1903 году от 70 и 80 процентов проституток были еврейские женщины из Галиции, Буковины и Румынии. В 1869 году, сразу же после открытия Суэцкого канала, первые партии еврейских проституток поставляются в Индию, для обслуживания британских войск. Наибольшее распространение еврейская проституция в этот период получила в Марокко. Причем, особенно сильно динамика вовлечения местных евреек в этот "бизнес" возросла с началом интервенций иностранных армий в эту страну в конце XIX века, а своего апогея достигла после Второй мировой войны. Так, в 1891 году в Касабланке было 1200 проституток-евреек (30% всех городских проституток), в 1925 году их было уже 2500 (50%), в 1946 году - 3500 (70% всех городских проституток и 5% всего еврейского населения города).

В 1898 году, Цви Мигдаль завоевывает рынок секс-услуг на Филиппинах. Первые проститутки, следуют туда вместе с оккупационными американскими войсками. В 1902 году раввин Стефен Вайсе (Rabbi Stephen Wise) сообщал: "В соответствии с заявлением моего информатора, большое число еврейских женщин в Маниле находятся в рядах проституции ... в одно время число достигало 200, но ... Теперь это число меньше 100, благодаря мерам американского правительства. Эти женщины, в основном из Галиции, русского или румынского рождения. Однако по словам информатора на заявление о что он еврей тут же следует неизменный встречный вопрос "есть ли у вас приятные женщины на продажу"?

Согласно статистическим данным, опубликованным в 1867 году парижским ежемесячником "Аршив Исраэльен", среди проституток Парижа, Лондона, Брюсселя, Гамбурга, Вены, Варшавы и Кракова процент евреек был значительно выше, чем неевреек. А в связи с заселением обширных территорий в США, Аргентине, Бразилии и Южной Африке появилась новая разновидность коммерческой проституции - экспорт еврейских девушек из местечек.

Евреи-сутенеры брали в жены девушек из бедных семей, увозили их в вышеназванные страны и заставляли там торговать своим телом. Но руководители еврейских общин и организаций не собирались мириться с "белым рабством". Так, в конце XIX века раввины Лондона, Гамбурга, Буэнос-Айреса и Нью-Йорка организовали массовый еврейский призыв на службу в полиции этих стран, дабы искоренить принуждение еврейских девушек к занятию проституцией. Кроме того, были приняты галахические постановления - безжалостно выдавать сутенеров полиции.

Эти меры дали определенные кратковременные результаты - в 1900 году в вышеперечисленных городах было арестовано и осуждено на разные сроки заключения в общей сложности 700 сутенеров, из которых 300 были евреями.

В мае 1905 года в революционной Варшаве совершались нападения на работников борделей, притонов и кафе, в которых была организована торговля женщинами. Нападения возглавлял - Центральный комитет еврейской революционной организации "Варшавский Бунд". Эта акция получила название "Альфонс-погром", а через год подобные "альфонс-погромы" прошли не только в Варшаве, но и в Одессе, Херсоне и в принадлежавших Австро-Венгрии Львове, Кракове и Будапеште.

В Чикаго еврейское отделение Социалистической партии провело массу встреч и бесед женщинами, выясняя причины, которые заставляют их заниматься проституцией.

В Германии еврейские феминистки (организованные в Judischer Frauenbund Бертой Паппенхейм, и объединяющие 20 процентов всех немецко-еврейских женщин) считали солидарность с работниками секс-индустрии своей задачей номер один.

Массовые поставки "женского мяса" в Южную Африку, начались в 1886 году, когда там вспыхнула "золотая лихорадка", требовались женщины для обслуживания старателей, а также для танцевальных залов Уитвотрестрэнда (Witwaterstrand). Поставками "мяса" занялись еврейские сутенеры из Лондон Ист-Энда ( London's East End). Помимо вербовки новых, использовались и местные "лондонские" - по разным данным, численность проституток в Лондоне в 1880-1890 годах оценивалась в 16-80 тысяч человек.

В Йоханнесбурге в 1908 году, выступления и вооруженное сопротивление секс-рабынь нанесло серьезный удар по бизнесу.

Влияние еврейской проституции на бразильскую культуру, мировую культуру и польскую и немецкую внутреннюю политику.

Слово "encrenca", происходит от еврейского "en krenk" (один больной, по аналогии с немецким "ein Krank"), и означает человека, больного венерическим заболеванием.

Слово "cafetаo" означает сутенер, и происходит от традиционной еврейской одежды "лапсердак", напоминающей европейский кафтан. Лапсердаки носили еврейские сутенеры даже в летом в Рио-де-Жанейро.

Слово "polaca" (Польская женщина) обычно используется в тех странах, где португальский является разговорным , но в Бразилии данное слово носит оскорбительный контекст для польской нации, поскольку используется как синоним проститутки. Поэтому вместо них стремятся употреблять для обозначения полячек и поляков принято использовать :"polonesa" и "polonеs".

Фразы "hijo de puta", "ben zona" - "сын шлюхи" - оскорбление и унижительное напоминание о еврейских корнях.

В то же время, французские сутенеры, чаще всего использовали своих соотечественниц, покупаемых в Марселе и слово "francesa" ("француженка") имеет такой же унижительный смысл, как и "polaca". Но поскольку деятельность еврейских сутенеров, имела больший размах, чем деятельность французов, слово "француженка" не всегда используется в унизительном смысле.

Мать Чарли Чаплина (1865-1928). Ханна Хилл (по сцене Лили Харлей; в некоторых источниках приводится имя Лили Герли) была наполовину испанкой, наполовину ирландкой. И она, и Чарльз Чаплин были молодыми актерами одного из мюзик-холлов на окраине Лондона. Чарльз был французским евреем. Они влюбились друг в друга, когда были заняты в одном из спектаклей.

В 1884 году 18-ти летняя мать Чарли Анна, бросила своего мужа и сбежала в Южную Африку с еврейским аферистом который выдавал себя за английского аристократа Сиднея Хаукса (Sydney Hawkes) и обещал жениться на ней. На деле "аристократом" оказался сутенер из Цви-Мигдаль, И Анне пришлось работать проституткой. Она вернулась оттуда 19 летней и на 6-месяце беременности. Чарльз простил ее. В 1885 году они поженились, а спустя четыре года, 16 апреля 1889 года, у них родился сын -- будущий всемирно известный комик и король экрана Чарли Чаплин.

Сводный брат, Сидней, был на четыре года его старше и, вероятно, родился у Ханны от кого-то из клиентов, с которыми она контактировала в борделе.

Благополучие семьи Чаплин было недолгим Чаплин-старший начал пить. От этого семья распалась: родители развелись в 1890 году. Ханна растила своих сыновей одна, зарабатывая на жизнь в мюзик-холле. Она была хорошей актрисой и получала двадцать пять фунтов в неделю. Этого хватало на то, чтобы обеспечить сносное существование всем троим. Но в 1894-1895 она лишилась голоса, и ей пришлось бросить театр, устроиться в работный дом, а детей сдать в приют.

В 1896 году Ханна потеряла рассудок и была помещена в закрытую психиатрическую лечебницу. Осенью 1898 года, Анне Чаплин был поставлен диагноз нейросифилис, который являлся следствием заболевания сифилисом в Южной Африке во время работы проституткой. Для этой болезни характерны: дезориентация, путаница, бредовое мышление и галлюцинации. Она умерла 28 августа 1928 года.

Многие из фактов ее биографии, в том числе и занятие проституцией, были впоследствии отражены ее сыном во многих фильмах: "The Kid" (1921), "A Woman of Paris" (1923), "The Gold Rush" (1925), "A Dog's Life" (1918), "A Countess from Hong Kong" (1966)

* * *

Как повлияла деятельность Цви Мигдаль на внутреннюю польскую политику? Есть все основания считать, что поляки, оказавшись под немецкой оккупацией, в 1939 году, не забыли еврейской работорговли, и активно сдавали евреев немцам.

Что же касается влияния Цви-Мигдаль на политику Германии, то здесь, можно смело утверждать, что даже факт существования такой организации, как Цви-Мигдаль, являлся козырем в руках Адольфа Гитлера, и развязывал ему руки в отношении "окончательного решения еврейского вопроса", не делая никакой разницы между преступниками и их жертвами.

* * *

Канадская журналистка Изабель Винсент написала книгу "Тела и души" (Bodies and Souls), посвященную судьбам трех еврейских женщин, вынужденных заниматься проституцией. В своей книге она использовала такие источники, как: книгу Франциско Ферейра да Розас "Бордели" (Francisco Ferreira da Rosa's The Brothel), 1895 года издания, и книгу Альберта Лондерса "Террор на Балканах" (Albert Londres's Terror in the Balkans), 1935 года издания.

Автор: Ольга Тонина; samlib.ru