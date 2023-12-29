Моніторинговий візит до Дніпровської виправної колонії №89: скарги на неналежні умови проживання

Дніпровська виправна колонія №89 — це установа середнього рівня безпеки для тримання чоловіків, які раніше відбували покарання. Житлові й побутові приміщення здебільшого застарілі та потребують ремонту. Деякі ув’язнені скаржилися на обмеження у вільному доступі до інтернету.

Загальна інформація

За офіційними даними наданими керівником установи, штатна чисельність персоналу складає 365 штатних одиниць, фактична — 260. Протягом поточного року до закладу прибули 646 осіб. На час візиту в установі утримувалися сім ув’язнених і 609 засуджених. У 2022 році померло 22 засуджених, у 2023 році — 21 засуджений.

Працевлаштовано 67 осіб: з них 30 — за трудовим договором і 37 — за договором ЦПХ. Середньомісячний заробіток за трудовим договором складає 5 989 гривень, за договором ЦПХ 1 689 гривень. На обліку ВІЛ/СНІД — 133 особи, схильні до самогубства — 49 осіб, до членоушкодження — 13 осіб, до втечі — три особи. У 2022 році стався один випадок самогубства, у 2023 році — також один.

У 2022 році звільнено у зв’язку з важким захворюванням двох осіб, у 2023 році — чотирьох. За поточний рік умовно-достроково звільнено 17 осіб. Померло у 2022 році — 22 особі, у 2023 році — 21 особа. У поточному році зафіксовано п’ять випадків тілесних ушкоджень під час перебування в установі. 152 особи мають у власному користуванні планшети.

У 2022 році відбулося 30 тривалих побачень і 134 короткострокових через скло, у 2023 році — 97 тривалих побачень і 220 короткострокових через скло. Контактні короткострокові побачення в установі не практикуються. В установі працює один психолог. Некомплект персоналу складає 105 співробітників. Протягом 2023 року реалізовано 13 422 телефонних дзвінків.

Напередодні візиту до керівництва закладу було спрямовано запит на отримання публічної інформації з питаннями: кількість звернень від засуджених протягом 2022-2023 років направлених на адресу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, прокуратури в запечатаному вигляді, інших державних органів, правозахисних організацій, а також кількість відповідей на ці звернення.

Протягом 2022 року від ув’язнених на адресу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в запечатаному виді було відправлено три звернення, у поточному році таких звернень було два. Відповідей від Уповноваженого з прав людини протягом 2022 — вісім, у 2023 році — п’ять. У прокуратуру протягом 2022 року звернулися 17 разів, у поточному році — чотири рази. Отримано відповіді з прокуратури у 2022 — 46 листів, у 2023 році — 18 листів. В інші державні органи відправлено у 2022 році — 110 звернень, у 2023 році — 48 звернень. До правозахисників відправлено у 2022 році — 74 звернення, у 2023 році — 81 звернення.

Під час візиту моніторинговою групою було досліджено документацію, яка стосується життєдіяльності колонії, оглянуті господарські, житлові приміщення, приміщення виробничої зони, арештного дому та інші на їхню відповідність до вимог законодавства України та міжнародних стандартів. Начальник Установи — полковник внутрішньої служби Юрій Мельник. Моніторингову групу супроводжували: начальник нагляду і безпеки — підполковник внутрішньої служби Євген Баранник, заступник начальника з СВПР — підполковник внутрішньої служби Микола Катайков.

Житлові приміщення

Житлові й побутові приміщення здебільшого застарілі та потребують ремонту. Проте проводяться ремонтні роботи. Наявні приміщення з особистим простором.

Засуджений Т. скаржився на неналежні умови проживання — два туалети на 50 людей, кожного дня вимикають світло, відсутній інтернет.

Засуджений П. повідомив, що має планшет, але доступу до інтернету не має. Необхідно піти в спеціальний клас де є вай-фай. Сьома частина статті 110 КВК України регламентує порядок користування мережею інтернет для засуджених. В контексті даної норми зазначено, що “Засудженим надається право користуватися мережею інтернет під контролем адміністрації”.

Проте, це не означає, що представник адміністрації має чатувати засудженого безпосередньо. Достатньо технічних можливостей для спостереження на які сайти заходять засуджені, яку кореспонденцію і на які адреси відправляють. Для цього існують журнали електронних адрес і технічні можливості спостереження за використанням контенту, в тому числі й технічні обмеження використання інтернет-ресурсу не зазначених в переліку відповідних сайтів.

Разом з тим в цій же сьомої частині статті 110 зазначено, що “користування глобальною мережею інтернет проводиться протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безпосереднього сну”. Засуджені, які не працюють на виробництві з певних причин, можуть користуватися послугою інтернет мережі за власний рахунок протягом дня. Для цього в житлових приміщеннях має встановлюватися роутер для роздачі інтернету.

На території установи застаріла каналізація, часто відбуваються аварії.

На території установи функціонує церква, бібліотека.

У приміщенні, яке було презентоване як інтернет-кімната, за ноутбуками працювали представники адміністрації.

Лазне-пральний комплекс

Приміщення лазні окремі для хворих на туберкульоз, що лікуються в багатопрофільній лікарні №89, і окремі для в’язнів ДВК-89. Це стосується і помивочних залів, і приміщень для прання білизни. Три пральні машини вистачає на обслуговування потреб установи.

У лазні кабінки огороджені, є гумові килимки.

Куточок фельдшера не огороджено як в лазні для хворих на туберкульоз, так і для ДВК-89.

ДІЗО/ПКТ

Під час перевірки дільниці ДІЗО моніторами було встановлено, що при поміщенні засудженого в дисциплінарний ізолятор практикується долучення до справи медичної довідки, яка містить інформацію про стан здоров’я, діагноз і згідно з висновком з якої засуджений за станом здоров’я може утримуватися в ДІЗО, ПКТ, карцері.

Виявлені факти свідчать, що працівники установи володіють конфіденційною інформацією щодо стану здоров’я засуджених осіб, які перебувають в дільниці ДІЗО. Зазначене порушує вимоги статті 39-1 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” щодо права осіб на таємницю про стан здоров’я.

Крім того, Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню неодноразово рекомендував, щоб лікарі не посвідчували, що стан здоров’я засуджених дозволяє поміщення в ДІЗО/ПКТ. Медичні працівники, які працюють в установах виконання покарань, є особистими лікарями ув’язнених, що забезпечує наявність позитивних стосунків між лікарем і пацієнтом. Зазначене вище підриває позитивні відносини між засудженими та лікарями. На додаток, воно суперечить п. 43.3 Європейських в’язничних правил.

Сектор максимального рівня безпеки

Засуджені довічно розміщені в камерах по двоє-троє.

Засуджені довічно мають власні планшети з підключенням до мережі інтернет.

Засуджені довічно не забезпечені роботою. Деякі з них в камері реалізують свої таланти.

Харчоблок

В їдальні основний зал для приймання їжі на ремонті, тому тимчасово використовується невеликий за розміром запасний. У залі немає умивальника і рушників.

В установі печуть власний хліб.

Виробництво

Основними напрямками роботи в установі є металообробка і деревообробка.

Зв’язок з зовнішнім світом

Потреби зв’язку з рідними в установі забезпечують два мобільних телефони, які знаходяться в черговій частині. Засуджені можуть написати заяву й скористатися ними.

Зауваження і рекомендації:

У лазні забезпечити огороджений куточок фельдшера. Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови в житлових приміщеннях. Забезпечити вільний доступ засуджених до мережі інтернет шляхом встановлення роутерів в житлових приміщеннях. Забезпечити засудженим вільний доступ до інтернет-класу. У приміщенні для приймання їжі забезпечити наявність умивальника, мила і рушників. Припинити практику долучення медичної довідки про діагноз засудженого під час поміщення в ДІЗО/ПКТ. Збільшити кількість мобільних телефонів для дзвінків засуджених.

Черговий превентивний моніторинговий візит до Дніпровської виправної колонії №89 здійснено Харківською правозахисною групою, EPLN і ГУ “Захист в’язнів України”. Моніторингова група у складі помічника народного депутата України Костянтина Касая, членів громадської ради при Міністерстві юстиції України Серія Зуйкова, помічника народного депутата України Ярослава Юрчишина, координатора програм ХПГ Андрія Діденка, а також експерта робочої групи міжнародних партнерів України з тюремної реформи Юга де Сюремена.

Мета візиту: аналіз дотримання прав людини в місцях несвободи під час війни. Візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань.

Дата візиту: 8 грудня 2023 року

Автор: Андрій Діденко

Джерело: Інформаційний портал Харківської правозахисної групи