Как шахтеров с оккупированных территорий Донбасса эксплуатируют на сибирских шахтах Путина

Клан президента России Владимира Путина грабит Украину, друзья российского президента скупают ворованные активы в оккупированном Крыму. Сегодня речь о не менее наглом случае грабежа: родственники Путина воруют людей — квалифицированных работников горного дела, получая прямую выгоду от оккупации и разрушения Донбасса.

Откуда и почему

На временно оккупированной территории Донбасса осталось 85 шахт, это больше половины всех шахт Украины отмечает Центр Журналистских расследований. Семь из них разрушены в результате боевых действий. Еще ряд — закрыты, другие работают частично. Шахтеры – без работы.

Некоторые из них одели российскую военную форму и теперь ищут свою пулю или статью уголовного кодекса в составе российских оккупационных прокси-формирований, потому что там хоть какие-то копейки платят.

Но далеко не все готовы так пренебрегать своей жизнью и достоинством. Убедившись, что в “народных республиках” жить невозможно, шахтеры ищут заработка в других землях.

Скриншот: «Колмар»

Горняки-профессионалы готовы работать по дешевке, чтобы иметь хоть какую-то стабильную работу по специальности. Именно на них, на дешевую рабочую силу, охотятся стервятники — вербовщики из российских угольных регионов. Предлагают работу, жилье, организуют переезд…

Уже в 2016 году двести шахтеров из оккупированного Донбасса поехали в город Нерюнгри в республике Саха-Якутия.

За ними потянулись следующие. Поток украинской рабочей силы из оккупированного донбасса на шахты Сибири не прекращается. В сентябре 2021 года компания «Колмар», контролирующая добычу угля в Нерюнгринском улусе республики Саха-Якутия, сообщила, что организованно вывезла из Донбасса две тысячи шахтеров вместе с их семьями.

До того многие из них уже работали там вахтовым методом. Но компания решила, что выгоднее ввезти себе дешевую рабочую силу навсегда.

Сергей Резниченко. Скриншот: НТВ

Перевозит «Колмар» в Сибирь не только простых рабочих, но и специалистов и менеджеров. К примеру, с 2017 года работает там Алексей Резниченко из Донецка. Он строил, запускал и выводил на проектную мощность горно-обогатительную фабрику Игналинская-1, получил должность директора очистной фабрики «Денисовская» АО «ГОК «Денисовский».

Рекламой компании «Колмар» и сейчас завешены билборды на улицах оккупированных городов Донбасса и Луганской области. Они приглашают на работу, обещают официальное трудоустройство, жилье, социальные гарантии и оплату проезда.

Отток населения из «народных республик» стал настолько ощутим, что, например, Сергей Голощапов, оккупационный «глава администрации» г. Макеевка, прибег к отчаянному шагу — обратился к женщинам Макеевки, чтобы они своими женскими чарами привязали шахтеров к дому, не отпуская их на заработки.

Реклама «Колмар» на Донбассе. Фото: enigma.ua

Но все зря — женщины Макеевки, как жены декабристов, вместе с мужчинами едут в глухую сибирскую тайгу — искать если не счастье, так хоть какую-то жизнь. Ибо в ОРДЛО ее нет, благодаря той же России.

Куда и зачем

На сайте компании есть отдельная страница – Памятка для граждан Украины и республик Донбасса, которые трудоустраиваются в «Колмаре».

Среди советов рабочим из Донбасса особенно трогает напоминание – не забыть теплые вещи. Действительно, совет достаточно правильный: в Нерюнгри средняя температура в июле – плюс 16, а в январе – минус 35, а бывает и до минус 60. И это не единственный минус.

На сайте отзывов о работодателях бывшие работники Колмар рассказывают правду о наиболее привлекательной компании региона:

«Пишут зарплата 70, а на самом деле 22. Техника у…ная. Вокруг одни полицаи».

Скриншот: «Колмар»

«Начальство совершенно не понимает в ведении горных работ, лишить кого нибудь, да уволить. За свои поступки и действия отвечать не хотят».

«Не платят обещанную зп, условия проживания отвратительные, «руководство» самодуры, рука руку моет».

«Работа по 16 часов, ужасные условия быта, постирать вещи невозможно – две машинки на сто человек. в душевой вода холодная, не успевающая нагреваться. Здесь могут работать только хохлы — им все равно деваться некуда, да тут и так одни хохлы».

Даже в стихотворных промороликах компании «Колмар» не скрывают, откуда завозят рабочую силу для своих шахт:

С Донбасса, Кузбасса, кто с Нерюнгри родом –

Кто знает породу на вкус.

И Колмар крепчает горняцким народом –

Под землю не спустится трус.

Чей уголек

Несмотря на то, что в «Колмаре», по словам рабочих, начальство — непрофессиональные самодуры, компания в последние годы показывает самый быстрый рост в отрасли.

Фото: АГЕНТСТВО

За семь лет они нарастили добычу угля в 15 раз, и только за последний год почти вдвое. Компания занимает 14-е место по добыче угля, а если выполнит планы на 2022 год – попадет в пятерку лучших, пишет российское расследовательское издание АГЕНТСТВО в расследовании «Тайная племянница Владимира Путина» (гипперссылка ниже).

Как же «Колмару» удалось? По данным расследователей из АГЕНТСТВА, российское правительство оказало компании беспрецедентную поддержку. 11 млрд рублей на развитие производственной инфраструктуры, кредит в размере 4 млрд рублей на льготных условиях. Да и освобождение от уплаты налогов в пределах территории опережающего развития «Южная Якутия».

Фото: АГЕНТСТВО

За что им такое счастье? АГЕНТСТВО исследовало структуру собственности компании и нашло кое-что очень интересное. В 2012 году часть в 60% компании “Колмар” купили структуры Геннадия Тимченко, российского олигарха и друга Путина. Свои части там имели миллиардеры Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, а в 2014 году владельцем 70% компании “Колмар” стал Сергей Цивилев, бывший морской офицер и владелец охранной фирмы. С 2014 по 2018 годы он был генеральным директором “Колмар”, а затем возглавил Кемеровскую область, это еще один угольный регион — Кузбасс.

Анна и Сергей Цивилевы. Фото: starpri.ru

С тех пор компанией “Колмар” владеет его жена – Анна Евгеньевна Цивилева, в первом браке – Логинова. И именно в ней, в лице Анны Цивилева-Логиновой, и кроется секрет чрезвычайного успеха компании.

Как исследовало агентство, в старой биографии Владимира Путина есть семейное фото из 80-х годов — на нем Владимир Путин с женой Людмилой, его родители, двоюродный брат Евгений с женой Деей, а также дочь брата — Анна Евгеньевна Путина.

Семья Путиных. Фото: АГЕНТСТВО

В глаза бросается портретное сходство Анны Путиной и владелицы компании «Колмар» Анны Цивилевой. Дальнейшее исследование лишь подтвердило догадку: Анна Цивилева, в первом браке Логинова, имеет девичью фамилию Путина и является двоюродной племянницей президента России.

Анна Путина / Анна Цивилева. Фото: АГЕНТСТВО

Как ни крути, а только родственной связью Анны Цивильовой с президентом России можно объяснить и щедрую государственную помощь компании «Колмар», и карьерный взлет ее мужа, и разрешение на массовое — тысячами — переселение украинских граждан из оккупированного Донбасса в Якутию и Кузбасс.

Собеседники АГЕНТСТВА утверждают, что в настоящее время Анна руководит не только компанией “Колмар”, но и в определенной степени – Кемеровской областью, которую формально возглавляет ее муж. По сути, Кузбасс и шахты в Якутии достались Анне Цивильовой, племяннице президента Путина, как приданое.

Итак, все логично: оружие Путина разрушило Донбасс, политика Путина лишила украинских шахтеров работы и перспектив, компания племянницы Путина этим воспользовалась, вывезла шахтеров куда глаза глядят в таежное захолустье. И теперь их трудом превращает уголь в золото, обогащая неформальную бизнес-империю Путина до уже непристойных масштабов.

Автор: Евгений Лешан; Центр Журналистских расследований