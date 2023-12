Кремль слухає. Чим нашпиговані дахи диппредставництв Росії в країнах ЄС

На даху будівлі російських дипломатів на варшавському Мокотуві розташована апаратура радіоелектронної розвідки. Таке саме обладнання виявлено на інших дипломатичних будівлях РФ по всій Європі.Про це йдеться в матеріалі, написаному на основі міжнародного розслідування ESPIOMATS і перекладеного виданням НОВА ПОЛЬЩА про те як так звані “дипломати” РФ намагаються прослуховувати все в країнах ЄС..

Типова багатоповерхівка епохи ПНР на вулиці Бетховена, 3. Довкола — загорожа з колючим дротом. У дворі — пустий дитячий майданчик. Вечорами світло видніється лише в кільканадцяти квартирах.

Кілька десятиліть саме тут, на нижньому Мокотуві, жили з сім’ями російські дипломати, які працювали у Варшаві. Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року Польща, як і інші європейські держави, вислала рекордну кількість російських дипломатів — 45.

Діяльність зідентифікованих працівників і осіб, які з ними співпрацюють, спрямована на реалізацію російських розвідувальних заходів й загрожує інтересам і безпеці Польщі. Агентство внутрішньої безпеки Польщі

Навесні 2022 року біля будинку на вулиці Бетховена було жваво — безперервно під’їжджали сині вантажівки, в них пакували майно представників кремлівської адміністрації. Відтоді будівля пустувала.

24 лютого 2023 року, 6 ранку. У річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну на вулиці Бетховена зібралася невелика група активістів із транспарантом «Russia is a terrorist state». З гучномовців лунали звуки сирен і снарядів — так поляки хотіли розбудити росіян, які ще залишилися в цьому будинку. За протестувальниками спостерігали круглі білі камери, встановлені на будівлі.

Контейнер прослуховування

Дах будинку на вулиці Бетховена приховує кілька таємниць. На відеозаписі, який ми маємо, видно багатофункціональні антени різних форм і розмірів, мережу кабелів і навіть спеціальні контейнери, які, ймовірно, використовуються для прослуховування.

Експерти вважають, що з даху будинку на Мокотуві російські служби можуть прослуховувати все місто.

На цьому даху розміщено вузол російського SIGINT. Колишній високопосадовець західних служб

SIGINT, тобто радіоелектронна розвідка, полягає в отриманні розвідувальної інформації за допомогою радіо- та електронних систем, наприклад, з мереж мобільного радіозв’язку і поліцейських частот.

Генерал Пйотр Питель, колишній керівник військової контррозвідки (SKW), переглянувши відеозапис, звертає увагу на численні малі антени, розміщені навколо великого контейнера.

На перший погляд, все це нагадує розгорнуті станції радіоелектронної розвідки, які росіяни, наймовірніше, використовують для перехоплення електромагнітних випромінювань, таких як зв’язок, що здійснюється через радіостанції місцевої служби, мобільні телефони тощо. Пристрої SIGINT росіяни широко використовують в усьому світі, в районах підвищеної розвідувальної діяльності. Така апаратура здебільшого слугує забезпеченню їхніх розвідувальних операцій. Пйотр Питель

Ми показали відеозапис також полковнику Мацєю Матисяку, колишньому заступнику голови Служби військової контррозвідки, а нині — експерту фонду Stratpoints.

На відео видно цікаві, зважаючи на діяльність російських спецслужб, об’єкти. Такі контейнери розташовані на російських дипломатичних установах по всьому світу. На мою думку, через них ведеться електронне прослуховування. Також, можливо, контейнери використовують для технічного забезпечення розвідувальних дій, наприклад, зустрічей з агентами. Мацєй Матисяк

Мацєй Матисяк також наголошує, що обладнання SIGINT можуть використовувати для відстеження телефонів і розмов людей, цікавих російській розвідці, наприклад, політиків, які в спілкуванні зазвичай не використовують шифрування, а також — для виявлення контрспостереження місцевих служб.

SIGINT не є винаходом ХХІ століття. Уже під час Другої світової війни розвідки прослуховували радіо ворога. Коли 1981 року газета The New York Times повідомила, що антени на даху російського посольства у Вашингтоні використовуються зі шпигунською метою, росіяни це заперечили. Американське Агентство національної безпеки також масово вживало SIGINT — подробиці розкрилися в скандалі з Едвардом Сноуденом. (У червні 2013 року американський технічний спеціаліст та спецагент, колишній працівник ЦРУ й Агентства національної безпеки (АНБ) США Сноуден передав газетам The Guardian та The Washington Post секретну інформацію АНБ.)

У Польщі вести радіоелектронне прослуховування уповноважені спецслужби (віддавна точаться дискусії довкола того, що цю сферу їхньої діяльності ніхто не контролює).

Росіяни досі встановлюють апаратуру, придатну для операцій SIGINT, на дахах посольств, консульств, комерційних установ і будівель, в яких живуть їхні дипломати.

У рамах міжнародного розслідування ESPIOMATS (спільно з порталами Delfi Estonia, De Tijd, Dossier Center, Expressen, ICJK, LRT і VSquare) ми проаналізували супутникові фотографії дахів кількох десятків російських об’єктів у різних країнах Європи. На них розміщені схожі або ідентичні антени (182 антени на 39 будівлях), а також характерні контейнери — подібні на ті, що були на будинку на вулиці Бетховена, 3.

Контейнер на посольстві в Мадриді займає майже весь дах. Менші контейнери розміщені у Швеції, Бельгії, Чехії, Німеччині, Болгарії, Румунії, Греції та Португалії.Посольство як «Байконур»

24 лютого 2023 року протестувальники зібралися перед посольством Росії в Будапешті. До угорців, які виступили проти широкомасштабного вторгнення РФ в Україну та прокремлівської політики свого уряду, приєдналося багато українців.

Будівля, розташована біля туристичної площі Героїв, стала російським посольством після совєтської окупації Угорщини 1945 року. Через дорогу навпроти росіяни розмістили своє торгове представництво (Rustrade), а за кілька кварталів — російський культурний центр.

За словами колишніх офіцерів угорських служб, місцевій контррозвідці добре відомо про ці три місця.

Коли поблизу проходить акція протесту, росіяни можуть стежити за телефонним трафіком і збирати такі дані, як номери IMEI (Номер IMEI (International Mobile Equipment Identity) — унікальне 15-значне число, яке присвоюється кожному мобільному пристрою, що працює в мережах GSM, UMTS, LTE, 5G.) мобільних пристроїв поблизу. Колишній офіцер угорської контррозвідки

За словами колишнього офіцера угорської контррозвідки, за допомогою цього обладнання росіяни перехоплюють електронні комунікації, а також сигнали камер відеоспостереження, щоб моніторити протести, ідентифікувати та збирати конфіденційні дані про своїх угорських критиків, а останнім часом — і про місцеві українські групи.

Шість років тому, коли перед представництвом РФ відбулася невелика акція протесту під гаслом «Зупинимо Москву!», експерт з питань безпеки в коментарі одному з порталів застерігав, що з території посольства РФ може вестися прослуховування.

З цим насправді нічого не вдієш, адже це територія Росії. Максимум, що ви можете зробити, — вимкнути телефон або залишити його вдома. Їхній дах нагадує «Байконур».

На фотографіях, зроблених у березні 2023 року, дах посольства в Будапешті виглядає як мініатюрна версія космодрому. На них видно близько 10 пристроїв, здебільшого диско-конічних антен (коротка щогла з численними відгалуженнями), а також невеликий контейнер, схожий на ті, що на дахах інших російських посольств.

Найбільшу увагу привертає контейнер, який нагадує садовий сарай. Є підозри, що в таких контейнерах розміщено високопрофесійні пристрої для стеження за сигналами GSM і апаратура для зчитування радіохвиль. Колишній офіцер угорської контррозвідки

На думку ексофіцера та інших колишніх контррозвідників, росіяни багато років могли перехоплювати радіозв’язок у радіусі приблизно 30 кілометрів від їхнього об’єкта, відповідно — прослуховувати середмістя Будапешта з державними та військовими установами та аеропорт.

Варто перевіряти, що саме розміщене на дахах російських посольств. У моїй країні служби здійснювали вертолітні польоти над посольством, щоб дізнатися, що зникло з його даху і що нового з’явилося. Наше відомство отримало інформацію, що [росіяни] встановили на даху обладнання, яке може перехоплювати телефонні розмови в столиці. Не тільки розташування мобільних телефонів, а й зміст розмов. За даними нашого зарубіжного партнера, така сама апаратура розміщена в інших країнах. Колишній розвідник однієї з центральноєвропейських країн

Яку ж функцію виконують таємничі контейнери на дахах? За словами нашого співрозмовника, вони передусім допомагають приховати обладнання від контррозвідувальних польотів гелікоптерами чи безпілотниками:

Ці ящики дуже схожі, виготовлені з подібного матеріалу. Вони маскують апаратуру й при цьому не блокують сигнал. Можливо, росіяни теж використовують ці контейнери, щоб приховати напрямок прослуховування. Колишній розвідник однієї з центральноєвропейських країн

Що видно на дахах?

Будівля російського посольства в центрі Варшави — зразок монументального соцреалізму 1950-х років — оточена густим парком. Фасад нагадує архітектуру петербурзьких палаців. Територія довкола споруди межує з територією Міністерства національної оборони Польщі — невеличким палацом на вулиці Кльоновій.

Ми багато років давали вказівки керівництву Міноборони не проводити там жодних важливих з точки зору безпеки переговорів. Колишній офіцер спецслужб

Надважливі зустрічі на вулиці Кльоновій мали відбуватися в спеціальному бункері.

На фотографіях даху будівлі посольства РФ у Варшаві можна побачити кілька антен — подібні теж розміщені на дахах російських посольств у Братиславі, Стокгольмі, Брюсселі та інших європейських столицях.

Деякі з них — це класика, якщо говорити про зв’язок між дипломатами. Вони мають широкий спектр застосування. Використовувати одну й ту саму антену можна на різних частотах, тобто для різних типів зв’язку, при цьому не змінюючи її положення. Прослуховування теж здійснюється за допомогою геостаціонарних супутників. Також таке обладнання дає змогу перехоплювати телефонні сигнали, наприклад, системи Thuraya. Експерт SIGINT

Thuraya — супутникова телефонна система, в якій задіяно лише кілька сателітів і кожен покриває значну частину світу. Супутник Thuraya 2 обслуговує всю Європу та частини Африки та Азії (щоб збільшити пропускну здатність, сигнали розподіляються через понад 200 регіональних осередків). Деякі міста, наприклад Брюссель, розташовані на перетині цих осередків.

Тому в Бельгії технічно можливо прослуховувати розмови користувачів із країн Бенілюксу, Швейцарії, значної частини Німеччини, Франції та Великої Британії (зрештою, це засвідчили документи, які 2013 року викрав Едвард Сноуден).

Російське посольство у Стокгольмі. Джерело: Google Earth

У жовтні 2022 року журналісти видань De Tijd і голландського Nieuwsuur описали закулісну операцію російського посольства в Уккле, районі Брюсселя. Вони звернули увагу на великі антени на будівлях закладу.

З їх допомогою не тільки можна переглядати російське державне телебачення. Посольство — це мінісело з центром зв’язку та технологічними спорудами для російських спецслужб. Видання De Tijd і Nieuwsuur

Об’єкт в Уккле відігравав важливу роль в операціях російських служб також за межами Бельгії.

У Варшаві на даху будинку на вулиці Бетховена, як і на шведському посольстві та будівлях у Брюсселі, розміщено диско-конічні антени.

Їх можна використовувати з різною метою. Зважаючи на те, які частоти ловлять ці антени, — вони радше слугують для перехоплення місцевих сигналів. Такими антенами користуються, наприклад, компанії таксі; з їх допомогою можна прослуховувати зв’язок між пілотами та вежею поблизу летовища, а також перехоплювати — наразі зашифровані — радіосигнали поліцейських. Посольства також можуть використовувати їх для зв’язку з персоналом за межами посольства через зашифрований радіозв’язок. Експерт в інтерв’ю виданню De Tijd

На даху російського посольства в Стокгольмі розміщена менш характерна антена з чотирма схрещеними стрижнями.

Неможливо точно визначити, які частоти вона ловить. Горизонтальна частина свідчить про те, що прийом спрямований на відносно невеликі відстані — до 500 кілометрів. Це набагато менше, ніж від Стокгольма до Москви, а отже, тут аж ніяк не може йтися про дипломатичний зв’язку зі штаб-квартирою. Цілком можливо, що ця антена перехоплює зв’язок із кораблями. Експерт

Яку діяльність росіяни можуть провадити з посольства в Стокгольмі? Глава шведської контррозвідки SAPO Даніель Стенлінґ зазначив у інтерв’ю журналісту Expressen:

Я не хочу вдаватися в подробиці, бо якщо ми розкриємо те, що нам відомо, наша робота дуже ускладниться. Але можу сказати, що російське посольство має всі технічні можливості для ведення радіоелектронної розвідки. Даніель Стенлінґ

У деяких російських посольствах обладнання SIGINT обслуговує технічний персонал, підконтрольний ФСБ. Колишній офіцер розвідки однієї з центральноєвропейських країн розповідає:

Технічний персонал також сприяє розвідувальним операціям, контролюючи апаратуру радіостеження. Наприклад, він перевіряє, чи поблизу посольства не ведеться радіоелектронна контррозвідка — контррозвідники, які стежать за російським посольством і дипломатами, зазвичай спілкуються за допомогою радіо або мобільного телефону. Росіяни намагаються їх виявляти. Якщо вони бачать збільшення радіотрафіку навколо будівель, автівок або самих агентів, вони призупиняють свою діяльність. Колишній розвідник

Ференц Катрайн, колишній керівник операцій угорської контррозвідки, підтверджує, що саме ФСБ контролює технічний персонал:

ФСБ відповідає за охорону [російського] посольства, його персоналу, а також за оперативну безпеку. Ференц Катрайн

SIGINT і Балтійські країни

Білі супутникові антени можна побачити на даху російського посольства в Старому місті Таллінна. За висновками нашого партнера Delfi Estonia, під дахом будівлі росіяни можуть ховати ще сучасніше обладнання.

Згідно з джерелами Delfi Estonia, обладнання задіюють як для проведення власних операцій, так і для виявлення контррозвідки. Як і в Польщі, Угорщині та інших місцях, його можуть використовувати для перехоплення радіосигналів, а також для збору даних про активні поблизу мобільні телефони (ідентифікатори IMEI та номери).

На даху російського посольства у Вільнюсі майже нічого немає. Однак, на думку експертів, опитаних нашим литовським партнером LRT, це ще не означає, що не ведеться прослуховування. Колишній високопоставлений литовський силовик вважає, що найбільш чутливу апаратуру росіяни розмістили всередині будівель.

Зверніть увагу на будову даху посольства РФ у Литві: він односхилий. Під ним можна легко приховати обладнання SIGINT. Колишній офіцер литовської військової контррозвідки



Щонайменше з середини 2000-х років російська розвідка використовує також мобільне обладнання для електронного спостереження. Працівники західних служб люблять вираз «шукати мікробус».

Росіяни використовують мікроавтобуси для транспортування обладнання SIGINT. Колишній литовський офіцер спецслужб



Найбільша небезпека SIGINT у країнах Балтії виходить не від російських посольств.

Ми підтверджуємо, що Росія веде радіоелектронну розвідку проти країн Балтії з території Росії та Білорусі. У Калінінградській області розташовані центри радіоелектронної розвідки ФСБ і ГРУ, які допомагають російським службам збирати з телекомунікаційних мереж інформацію про громадян Литви, державних службовців та інших осіб, які становлять інтерес для Росії. У більш віддалених від Росії та Білорусі країнах спецслужби використовують постійні установки SIGINT, розташовані на дахах російських посольств та інших дипломатичних місій. Департамент держбезпеки Литви

Департамент держбезпеки Литви вважає, що деякі активи SIGINT ФСБ розташовані у селі Вєрбне в Калінінградській області. Наш партнер Delfi Estonia стверджує, що станції SIGINT, якими керує ФСБ, розміщені теж у Красному Селі поблизу Санкт-Петербурга та Нєйоловому неподалік Пскова

Остання знаходиться всього за 25 кілометрів від кордону з Естонією. На супутникових фотографіях видно, що вона оснащена щонайменше дев’ятьма супутниковими антенами — найбільша завширшки близько 20 метрів. До станції також під’єднані радіощогли. За даними джерел Delfi Estonia, звідси ФСБ може напряму шпигувати за Естонією та іншими країнами Балтії.

Але не тільки ФСБ проводить такі операції. За словами експерта з безпеки, литовського полковника у відставці Ґінтараса Баґдонаса, ГРУ також шпигує — за допомогою обладнання в Калінінградській області, Балтійському морі та в Білорусі.

Росіяни також використовують літаки-розвідники, які базуються в Білорусі, звідки вони літають визначеними маршрутами вздовж польського кордону та Балтійського моря. Колишній офіцер литовської військової контррозвідки

Місце для «Зеніта»

У відповідь на повномасштабну агресію РФ проти України інші європейські держави видворили понад 400 російських дипломатів, які працювали на розвідку.

Деякі країни відправили окремих дипломатів додому, інші максимально обмежили присутність офіцерів російської розвідки або закрили російські об’єкти. Цей захід — не звичайна, невійськова відповідь на військові дії Росії. Він справді суттєво обмежує доступ російських служб до інформації, що змушує їх використовувати інші, набагато дорожчі та менш ефективні методи розвідки. Із найновішого звіту естонської служби безпеки

Можливо, наймасштабніше вислання дипломатів мало, зокрема, на меті завдати удару технічним можливостям російських служб?

Міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн, відповідаючи на запитання нашого партнера De Tijd, вважає, що це було одним із пріоритетів для бельгійських служб.

21 російського розвідника, які діяли у нашій країні під дипломатичним прикриттям, оголошено персонами нон ґрата. Так ми послабили інформаційну позицію російських спецслужб і зірвали можливі операції SIGINT. Ми також включили до списків технічний персонал, який відіграє ключову роль у розвідувальних операціях, таких як гакерство та перехоплення інформації. Вінсент Ван Квікенборн

За нашими даними, близько 20 людей із 45, яких вислали з Польщі, — технічний персонал. Майже половина висланих осіб проживала в будинку на вулиці Бетховена, 3 у Варшаві.

Будинок на вулиці Бетховена, 3 у Варшаві. Джерело: Google Earth

Як повідомили в польському МЗС, будівля формально належить Держказначейству, її власником є Варшава.

Розташована на вулиці Бетховена, 3 нерухомість використовується з дипломатичною метою. Це житловий будинок для співробітників посольства РФ. Російській стороні нерухоме майно передали на підставі Міжурядової угоди про взаємну передачу земельних ділянок для спорудження будівель, призначених для дипломатичних цілей, укладеної в 1985−1986 роках. Російська Федерація не має державного дозволу на володіння майном. Пресслужба МЗС Польщі

За інформацією, яку нам надало МЗС, 2021 року в будівлі проживав 31 працівник дипломатичного корпусу та 13 адміністративно-технічних працівників. 2022 року — 29 працівників дипломатичного корпусу та 13 адміністративно-технічних працівників. 2023 року в будинку живе 9 працівників дипломатичного корпусу й аж 26 — адміністративно-технічних працівників. Чому ж цю останню категорію нещодавно кількісно розширили? Польське МЗС не має відповіді на це запитання.

Як повідомляють неофіційні джерела, про апаратуру на даху будинку на вулиці Бетховена польським службам відомо не перший рік. Знали вони і про контейнер — всередині, ймовірно, розташоване робоче місце для обслуговування техніки SIGINT. Внутрішня частина контейнера скоріше за все обшита пінополістиролом. Росіяни охороняють доступ до нього — окрім військового аташе, на «радійну» частину даху міг заходити тільки офіцер ГРУ, уповноважений керувати станцією радіоелектронної розвідки під кодовою назвою «Зеніт».

Росіяни могли вести GSM-моніторинг та слухати все, що передавалося через радіозв’язок, зокрема повідомлення радіостанцій короткої хвилі та поліцейські частоти. Колишній офіцер спецслужб

На думку колишнього офіцера, апаратуру, найімовірніше, використовують досі. Такі ж висновки підтвердило кілька незалежних джерел.

Тоді виявилося, що російські служби почувалися тут досить вільно і діяли масштабно, масово збираючи дані. Колишній високопосадовець

Чи працює станція всередині контейнера сьогодні? Невідомо.

Контейнер та гнізда SIGINT на Бетховена польські служби виявили кілька років тому. Тоді ж стало відомо про справу полковника Збіґнєва Й., співробітника Міністерства національної оборони Польщі — 2014 року його затримали за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Тоді Польща вислала чотирьох російських дипломатів.

