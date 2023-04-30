19-річний водій загинув, 17-річна дівчина у лікарні: поліція встановлює обставини ДТП в Одеському районі (фото)

Аварії сталася вчора близько 10-ї години вечора на вулиці Центральній у селищі Новоградківка.

Попередньо встановлено, що 19-річний водій «Honda Legend» не впорався з керуванням, виїхав з дороги та зіштовхнувся із придорожнім деревом.

Від отриманих травм керманич загинув у кареті «швидкої», а його 17-річну знайому, що була поряд, ушпиталили із черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом стегна.

На місці події працювали співробітники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 та слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

ГУ Національної поліції в Одеській області