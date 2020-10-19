Біля Рівного у зіткненні Volkswagen та Honda загинула жінка, ще двоє людей травмовані (фото)

Рятувальники надали допомогу по звільненню двох травмованих людей з понівеченого автомобіля внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп у Рівненському районі

19 жовтня о 08:20 на спецлінію «101» від поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі Київ — Чоп неподалік села Корнин Рівненського району трапилося ДТП за участю двох легкових автомобілів Volkswagen Passat B6 та Honda Odyssey. Про це Depo.Львів повідомили в ГУ ДСНС у Рівненській області.

З автомобіля Volkswagen Passat B6 рятувальники допомогли медикам перенести до карети швидкої медичної допомоги двох травмованих людей (жінку та чоловіка). В Honda Odyssey загинула жінка.

Через загрозу вибуху та пожежі рятувальники відключили клеми акамуляторних батарей в машинах та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.

До надання допомоги було залучено три одиниці спецтехніки ДСНС та 12 рятувальників.

Причину ДТП наразі встановлює поліція.

За даними поліції, смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 жовтня, близько 08:20 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Корнин.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Honda» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Volkswagen».

Внаслідок ДТП водія та пасажира «Volkswagen» у тяжкому стані доставили до лікарні.

25-річна пасажирка «Honda» від отриманих травм загинула на місці. Водій цього ж авто поки до лікарні не звертався.

На місці події працює слідчий слідчого управління, слідчо-оперативна група та патрульна поліція.